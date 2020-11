¿Magda Rodríguez murió a causa de la brujería? Jorge Clarividente habla del fuerte trabajo que le hicieron

Magda Rodríguez murió el pasado domingo 1 de noviembre a los 57 años de edad; la productora de televisión perdió la vida en su hogar. De acuerdo con el parte médico, la mamá de Andrea Escalona perdió la vida a causa de un shock hipovolémico. La revista TVNotas publica que Magda murió supuestamente a causa de la brujería.

Según una persona quien era cercana a Magda Rodríguez, aseguró que la productora de televisión no murió por causas naturales. "Yo conocía a Magda desde hace muchos años y ella era una mujer que trabajaba bastante y dormía poco; y sí tenía un poco de sobrepeso, pero estaba muy bien de salud, se hacía chequeos con frecuencia y no había nada que advirtiera que ella tenía algún problema, en parte por eso no creo que murió de causas naturales".

"¿Crees que alguien le hizo brujería?", le preguntó la reportera de la revista antes mencionada, a lo que esta supuesta persona muy cercana a Magda Rodríguez respondió: "sí, eso creo yo y varios más".

En su círculo de amistades había muchas personas que estaban muy metidas en la santería y la brujería, por ello creo que alguien le hizo un trabajo, pues su muerte es incomprensible. Siendo una mujer tan exitosa, claro que tenía enemigos, creo que quien le hizo esto fue por envidia y sobre todo por un tema de dinero, porque por ahí hay una persona que le debía mucho. Creo que tarde o temprano saldrá a la luz algo que permita identificar quién pudo estar detrás de este trabajo que le hicieron a Magda.

Ante esto, TVNotas entrevistó a Jorge Clarividente, quien manifestó que en varias ocasiones e hizo predicciones a Magda Rodríguez, "y fueron totalmente cumplidas, como que haría un reality show que sería muy exitoso y justamente ella hizo Guerreros 2020, que fue un trancazo en rating. Luego de esa predicción que le hice del reality (a principios de octubre), tuve la visión de que su vida estaba en riesgo e intenté ponerme en contacto con ella, para decirle que tenía unos trabajos muy oscuros que le habían hecho".

Magda Rodríguez no descansa en paz, asegura el clarividente

Jorge Clarividente aseguró que Magda Rodríguez murió a causa de trabajos de santería:

El trabajo que le hicieron es muy fuerte y quienes se lo mandaron a hacer fue por envidia, porque no la querían dejar crecer, y por un asunto de dinero, es un trabajo muy oscuro, tanto, que aunque ella ya no esté en este mundo, todavía va a alcanzar a otras personas, porque en mi visión supe qué le hicieron a Magda.

"Alguien tomó una foto de la señora Magda, un mechón de su cabello y una prenda, todo se puso en una gallina y ésta posteriormente se metió a un cordero junto a muchos sapos, muchísimas lenguas de animales, huesos de humano, ¡algo superfuerte! El trabajo que le hicieron a Magda Rodríguez fue para matarla. Lo que veo es que este trabajo fue enterrado en tierra santa, en un sitio donde hay restos de personas que sufrieron mucho en vida".

Asimismo Jorge Clarividente dijo a TVNotas que Magda Rodríguez no estaba descansando en paz, "lo que quiere es justicia divina, a ella le dolió bastante todo esto, ella no se quería ir, tenía muchos caminos, proyectos que tenía adelante. Tenía mucha fuerza espiritual, le gustaban mucho las energías, por lo que ella se va a empezar a manifestar en los foros donde estuvo trabajando, tanto en Televisa como en TV Azteca, donde también vivió momentos muy importantes en su vida profesional".

A través de sus redes sociales Andrea Escalona, única hija de Magda Rodríguez, ha publicado varios mensajes en memoria de su mamá: "esos abrazos ❤️❤️❤️ tu olor que hasta la fecha me acompaña, que con todo y Covid puedo percibir, siempre juntas".