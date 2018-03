Magda Rodríguez hace una confesión sobre Enamorándonos

Magda Rodríguez iniciará un nuevo proyecto en su vida este 12 de marzo como la nueva productora del programa Hoy. Para lograr esto, Magda tuvo que dejar a la casa productora que le regaló muchos buenos momentos, TV Azteca y el programa que le concedió la fama nacional, “Enamorándonos”.

En una entrevista con la revista TVNotas, Madga Rodríguez confesó que no ha sido fácil llegar a Televisa, pues es un sueño que había tenido desde hace muchos años. A pesar de su participación en diferentes casas productoras, Magda siempre vio a Televisa como algo muy grande:

Hay días que me despierto y pienso que es un sueño, pienso que lo estoy soñando y que me tengo que parar e irme a Azteca a hacer Enamorándonos.

Además de esto Magda Rodríguez habló de cómo ha sido el proceso de cambiar de televisora:

“Yo estaba muy bien y cuando estás muy bien en un lugar que te gusta, cuando estás contenta y todo lo demás, irte y volver a empezar no es fácil, pero a esta vida venimos a crecer y a hacer cosas con las que soñamos. Y yo soñaba con hacer esto y si tengo que volver a empezar, hay que empezar nuevamente, pero obviamente con muchas ganas y sueños compartidos”.

Finalmente, Magda Rodríguez confesó que estar en Televisa siempre había sido su sueño:

“Era mi sueño ¡Claro! Televisa. Hasta cuando veo mi gafete hay días que me despierto, te lo juro, y pienso que es un sueño ¡y pienso que lo estoy soñando! Y que me tengo que parar e irme a Azteca a hacer Enamorándonos y que yo nada más lo soñé, me pasa como que no fuera y digo: Pellízcame, a ver ¿sí estoy?”.