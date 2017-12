¿Magda sacará del programa "Hoy" a Andrea y a Galilea?

Magda Rodríguez salió recientemente de TV Azteca y ahora está en las filas de Televisa; y los rumores están sobre si comandará el programa matutino "Hoy" y si se atrevería a "correr" a Andrea y Galilea.

En entrevista para TV Notas, la productora mencionó que aún no sabe qué hará en la cadena de San Ángel. Explicó que solamente son rumores, los cuales la vinculan con un show similar a "Enamorándonos" con la conductora Penélope Menchaca.

Otro rumor es su llegada al programa "Hoy", lo cual desmintió la misma productora, al contrario, se dedicó a brindar elogios al par de conductoras del programa "Hoy"; Magda dijo que siempre fue un sueño llegar a Televisa como productora y solamente le reza a Dios que todo salga bien.

Esto le espera al programa "Hoy".

Hace unos meses se rumoraba que el programa más exitoso de la televisión mexicana "Hoy" saldría del aire este mes de diciembre, e incluso que las conductoras del programa como Galilea Montijo ya estaba buscando nuevos proyectos en otras televisoras.



El rumor se corrió como pólvora y rápidamente el productor Reynaldo López aclaró la situación e informó que el matutino seguirá siendo transmitido el mismo Pedro Prieto confirmó que en el 2018 seguirá el famoso programa.

El conductor de origen español reveló en exclusiva para BASTA! que su productor Reynaldo López es quien seguirá al mando de esta emisión.



“Ahora que está por acabarse el año me iré a España a ver a mis padres y regresando continuaré en el programa Hoy porque mi productor, Reynaldo López, sigue a la cabeza de este programa que mucho se había dicho que se iría y la realidad es que continuamos y eso habla que el programa gusta y creo que todos mis compañeros y el equipo de Hoy hemos logrado estar en el gusto del público”.







Pedro asegura que seguirá reforzándose para desempeñarse como un mejor conductor.



“Ahora Televisa me ha estado apoyando y mucho, me dieron la oportunidad de conducir el programa de Las 12 Uvas que transmite el canal Las Estrellas para fin de año y esas oportunidades me gusta valorarlas porque creo que con el trabajo que hemos estado realizando vamos logrando muchas cosas”. Sobre los cambios que se han rumoreado de conductores del matutino, afirmó lo siguiente. “Sé que seguimos todos y eso es lo que nos dijeron”.

EL REGRESO DE PAUL STANLEY AL PROGRAMA

Paul Stanley apareció nuevamente en el matutino Hoy este jueves cargando cajas de cartón, bromeando y abrazando a sus compañeros.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron mis jefes, con Televisa por darme un programa que fue una gran oportunidad para mí, a pesar de cómo se hayan suscitado las cosas (que no dependen de uno), pero que es un gran aprendizaje para tener más seguridad en mí mismo. Me alegra regresar a Hoy, que es mi casa desde hace mucho tiempo y pues seguir, disfrutar y poder llevarle un gran momento a todas las familias mexicanas”, dijo en entrevista.

Este miércoles, José Eduardo Derbez, quien había entrado recientemente al matutino, se despidió asegurando que ahora se enfocará en hacer telenovelas.

Un día después, Paul Stanley se reincorporó al programa.



Stanley también hizo referencia a su programa Buenas vibras, que salió del aire a menos de dos meses de su estreno.

“Por qué haya salido del aire lo desconozco totalmente, mi gafete dice ‘conductor’; llegaron y me dijeron que muchas gracias, que 25 programas, después esto ya se acabó.

“La verdad es que yo soy un Godínez de la televisión, no sé por qué se toman este tipo de decisiones pero eso es lo que te puedo contar y sobre si se hará otro programa Buenas vibras no tengo conocimiento de nada”, dijo.

En cuanto a sus planes dentro del matutino y si tiene alguna otra propuesta para realizar en televisión, compartió:

“Es un tanto difícil decirte algo ahorita porque como que todo ha sido muy rápido, lo que quiero es seguir en Hoy, esperar a que se bajen las aguas de todo esto que ha pasado, poder regresar con un éxito y algo que sea del gusto de la gente”.

