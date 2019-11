Magdalena Barraza quiere representar a las mazatlecas

Mazatlán.- “Desde niña he deseado ser reina del Carnaval Internacional de Mazatlán, me gustaría formar parte de las tradiciones y de la historia de Mazatlán”, expresó la candidata a reina de la máxima fiesta porteña, Magdalena Barraza, de 23 años de edad y estudiante de Ciencias de la Comunicación.

Se está preparando para hacer un gran desempeño como aspirante a la corona, por ello hace ejercicio con más esfuerzo y trabaja en la oratoria y el modelaje.

“Me miro como una reina humilde. Si llegara a ganar, no ser igual que las demás. Me miro llena de alegría”.

Foto: Jorge Osuna.

Va por la corona

La bella mujer resalta que le gustaría hacer campañas para que la gente conozca más las tradiciones del puerto.

“Creo que a la mujer no la toman mucho en cuenta, creo que la mujer debe estar más preparada para sobresalir”, detalló.

“El carnaval representa alegría, son las máximas fiestas, representan la humildad, el calor de su pueblo”.

Reseña que desde niña su familia, en especial su papá, la llevaba a los desfiles de esta celebración. Indica que cuando miraba a la reina soñaba algún día poder estar allí en una carroza real. Deseaba representar a la mujer mazatleca.

“Las fiestas siempre las he vivido de igual manera, pero ahora las quise vivir formando parte de la gran historia”.

Candidatos del Carnaval de Mazatlán. Foto: Jorge Osuna

Actualmente está centrada en su etapa de candidata y tiene en mente ganar la corona.

En unos años más confiesa que se ve concluyendo su carrera universitaria, forjando una familia y ayudando a sus padres por el esfuerzo que hacen por ella. Indica que su familia la impulsó a lanzarse de candidata. El año pasado le tocó apoyar en la contienda a su hermana gemela, Elizabeth Barraza; ahora quiere ser ella quien luche por su sueño.

Se dice admiradora del trabajo que han hecho otras soberanas durante su reinado, como Leticia Arellano y Amina Blancarte, a quienes considera muy bellas, con gran carisma, y que han puesto muy en alto el nombre de Mazatlán.

Jorge Osuna

Sigue en la fiesta

La joven reitera que de no ganar una corona, quiere seguir en los eventos del Carnaval, ya que considera es una muy bonita experiencia. Indica que lo que más la inspira es poder formar parte del Carnaval.

Refiere que le gusta la música clásica, en su casa tiene una guitarra, la cual espera poder aprender a tocar muy pronto. Es experta en maquillaje profesional y lo pone en práctica con su familia. Otro de sus pasatiempos es cocinar y su platillo preferido es el asado.

“Me gusta hacer ejercicio, ir a nadar, ir a surfear con mi papá y mis hermanos. Disfruto mucho de convivir con mi familia”.