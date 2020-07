Maite Perroni es atacada por su actuación en la serie Oscuro Deseo, usuarios dicen que Netflix ya parece Televisa

Maite Perroni está siendo bombardeada en redes sociales, esto después del estreno de la serie mexicana Oscuro Deseo, donde encarna a Alma, y se estrenó hace unas horas en la famosa plataforma Netflix donde también cuenta con participación de Alejandro Speitzer, como Darío quien es el protagonista a lado de la exRBD.

Pero como era de esperarse los haters no perdonaron ni siquiera los tráiler de la serie, pues despotricaron con la participación de Maite Perroni, ya que a muchos internautas no les gusta como actúa, por lo que se molestaron al saber que sería la protagonista de la historia y es que desde hace tiempo los usuarios quieren ver talento nuevo como la serie Control Z, un elenco muy distinto por su variedad de artistas nuevos.

De acuerdo a los internautas su inconformidad ha sido que varias actrices de Televisa entre ellas Maite Perroni, ha sido elegidas para proyectos importantes de Netflix, por lo que están hartos de verlas en la plataforma streaming, la cual esta siendo como si fuera Televisa.

Por si fuera poco se ha comentado que la manera de actuar de Maite Perroni deja mucho que desear, por lo que desean no verla en una temporada más, y es que los internautas consideran que deben haber nuevos rostros en este tipo de producciones, pues ya no quieren ver los mismos rostros que han sido protagonistas de telenovelas por años.

Otra de las cosas por las cuales los usuarios han reclamado son las escenas de sexo que cada vez más se han hecho explicitas en Netflix, por lo que han pedido un poco de discreción y es que les parece sorprendente las tomas que han hecho en la cama Maite Perroni junto con Alejandro Speitzer , quien contrario a su colega está alcanzando popularidad en las series.

"Para novelas ahí está Televisa, pongan algo bueno", "Contrato Netflix esperando ver algo de más calidad y me salen con esta cosa", "Al principio pensé: La versión Netflix de Relaciones Peligrosas de Telemundo, pero está se ve más heavy","Lo único que van a conseguir con este tipo de series, es que optemos por otros servicios digitales, pareces televisa tío Netflix... ¡No hagas eso!", "Osea me pones esto y me quitas Anne with E donde es una serie que fomenta los valores y habla de temas actuales de manera asertiva!, ¿en serio?", son algunos de los comentarios sobre la serie.