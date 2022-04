Maite Perroni es sorprendida con una pancita misteriosa: Podría estar embarazada

Maite Perroni de 39 años de edad, tiene a todos con la duda de que podría estar embarazada, esto después de haber sido captada con una pancita muy misteriosa en un restaurante de la Ciudad de México, de acuerdo con Tv Notas la famosa tiene casi tres meses de embarazo junto a su actual pareja Andrés Tovar.

Como muchos ya lo saben, el romance entre Maite Perroni y Andrés Tovar se dio el año pasado, aunque para muchos no se dio de la mejor manera, pues la ex RBD es tachada de ser la tercera en discordia entre el matrimonio del productor de Sale el Sol y su ahora ex esposa la también actriz Claudia Martín.

Aunque Maite Perroni desmintió categóricamente que su relación con el productor mexicano en realidad se dio de otra manera, muchos no creen en su versión, la cual hasta la fecha sigue siendo muy criticada, aunque a ella ya no le importa y ahora más que podría estar embarazada.

Por si fuera poco, en la boda de su amiga Marimar Vega, ya se había dicho que podría estar embarazada por la manera en que ocultaba su vientre en repetidas ocasiones para las fotos, pero las que captó la revista de espectáculos mexica es más que suficiente, pues es un poco más notable su cambio físico, además también lo ha disimulado con ropa más holgada.

"Para mi Maite esta super hermosa... y pues en esta vida ninguna persona le roba la pareja a la otra cuando ya no hay amor", "Yo digo que si está embrazada. Se vé hinchada y hasta cautelosa", "Si está embarazada pero lo mantendrá oculto hasta que ya no se pueda esconder", "Seguro sí está preñada del tipo ese, nada más que no le conviene decirlo", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, Maite Perroni explotó en el mismo comunicado que había dado a conocer cuando se dio su romance con Andrés Tovar, pues muchos la han atacado en redes sociales, pero al parecer cada vez más se le ha visto cambiada, pues prefiere disfrutar su romance que pelear con los haters.

Leer: “No dudo que saldrá adelante”, Rebecca Jones a Susana Dosamantes quien lucha contra el cáncer