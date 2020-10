Maite Perroni muestra el asombroso parecido con su hermosa mamá, la señora Maite Beorlegui

Maite Perroni publicó en su feed de Instagram una fotografía de su mamá Maite Beorlegui y no nos queda la menor duda, su parecido maravilloso. Madre e hija son como dos gotas de agua. En su post la cantante y actriz resaltó que su progenitora es el ser más hermoso que sus ojos han visto.

La que tiene el corazón más amoroso que me ha cuidado y protegido, la que me dice las verdades más fuertes y honestas, la que me ubica en la vida cada vez que es necesario, la que me ha enseñado a ser la mujer que soy, la que habla de frente y dice las cosas aunque no te guste oírlas, la que con sólo mirarte y sin decir una palabra es capaz de dártelo todo.

La integrante de RBD, Maite Perroni, manifestó que su mamá Maite Beorlegui, es quien la enseñó a usar su voz, a hablar con la cabeza y a sentir con el alma, "de la qué he aprendido que prefiero poco pero verdadero, a mucho pero falso, la que no tiene miedo a defender lo que piensa y siente, la que camina con la cabeza en alto a pesar de las circunstancias, la que más amor en este mundo me ha dado y la que más me inquieta cuando nos enojamos, la que me ha enseñado a volar pero nunca a olvidar, la que me ha enseñado que no pensar igual, no es separarnos, la que me ha dado fuerza cuando más frágil me he sentido".

Hace unos años la mamá de Maite Perroni fue diagnosticada con cáncer de mama. Foto: Instagram @maiteperroni

Asimismo Maite Perroni mencionó que las personas que conocen a su mama, saben cómo ama y el ejemplo "que a mí me ha dado, por que ser tu hija ha sido mi mejor regalo, te amo con todo lo que soy, por ti todo siempre ❤️". Cabe recordar que hace unos años la señora Maite Beorlegui luchó contra el cáncer de mama, una etapa muy difícil en la vida de la cantante, de acuerdo con lo que ha contando en varias entrevistas.

Maite Perroni se reencontrará en el escenario con RBD

Por otra parte, el próximo 26 de diciembre Maite Perroni junto con sus amigos Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann, llevarán a cabo un reencuentro de RBD en un show live streaming que ha sido llamado "Ser o parecer". Para sorpresa y tristeza de los fans, Dulce María y Poncho Herrera no formarán parte de este concierto.

"Te invitamos a ser parte de la unión virtual más grande de la historia. Después de 12 años, nos uniremos en un concierto con cientos de miles de corazones en más de 20 países, para hacer vibrar al planeta tierra con la fuerza de dos generaciones juntas", se lee en la página de internet que se creo para estar dando a conocer todos los pormenores de este show live streaming de RBD.

Dulce María llevó a cabo anteriormente un Instagram Live donde explicó los motivos por los cuales no estará en el reencuentro de RBD. "a mí obviamente me encantaría estar ahí físicamente, pero como saben pues estoy embarazadísima, por ahí pueden ver mi panza que cada día crece más. Claro que a todos nos gustaría y es lo que siempre nos han preguntado y se ha soñado, un reencuentro con los seis, porque obviamente, así fue los cinco años que estuvimos juntos, pero realmente, es complicado reunir a seis personas que están en diferentes situaciones, y creo que esto es un gran logro, el que ahorita vayan a hacer este gran proyecto".

En este momento yo no puedo ser parte, siendo muy muy honesta conmigo y con todos los demás, no puedo comprometerme a estar al 100 por ciento, porque como todos saben estoy embarazada, estamos en medio de una pandemia, hasta ahora no han dado fecha de alguna vacuna, de alguna cosa que nos dé como luz verde para decir: 'bueno, ok'.

La cantante y actriz resaltó que: "realmente hay que seguir cuidándonos. Conforme más se acerca el parto, las mujeres que han estado embarazadas lo sabrán, hay más nervios, hay más preocupaciones, siempre es un riesgo, y claro que le pido muchísimo a Dios que todo salga bien, pero realmente es eso, mi cabeza está en lograr dormir bien, lograr comer bien, tratar de estar lo mejor posible y lo más sana posible, física y mentalmente para que mi bebé crezca sana".