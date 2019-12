Maite Perroni narra cómo su novio le dio el anillo de compromiso

Maite Perroni desmintió en una entrevista con Mara Patricia Castañeda haberse casado en secreto con su amado Koko Stambuk. "Nos han querido casar ya muchas veces, ha habido notas de 'se casaron a escondidas' y no es cierto, o 'tiene anillo de compromiso' y no es tan cierto", comentó la ex RBD a la periodista de espectáculos.

La cantante reveló la charla que tuvieron ella y su novio Koko Stambuk, donde decidieron pasar toda su vida juntos. "Cuando Koko y yo nos encontramos, nos encontramos desde un lugar muy adulto de decir 'yo quiero estar contigo y quiero estar en serio'. Entonces Koko nunca me dijo 'quieres ser mi novia, te quieres casar conmigo' en una cena un día en Miami, un lugar muy lindo y fue como de 'sí, sí me quiero casar contigo'. No fue como el protocolo, simplemente fue como de 'quieres' y yo 'sí, sí quiero'".

Sin formalismos pero con mucho amor, el afortunado dueño del corazón de Maite Perroni, le dio un anillo de compromiso. "Fue algo muy de él y mío, no hubo ceremonia, no hubo registro civil, no hubo invitados, no hubo nada, fue una cosa entre él y yo, una copa de vino y una conversación real".

Después llegó y me dijo este es un regalito, era un anillo muy bonito, muy lindo que ahí anda.

¿Quién es Koko Stambuk, el amor de Maite Perroni?

Es un productor y músico de 41 años de edad, originario de Chile pero con ascendencia croata; se lanzó a la fama por bandas como Kudai, Supernova y Stereo 3.

Se ha destacado también por componer algunas piezas musicales para varios artistas de música pop chilena como Amango, Rosenthal, Denise, CRZ, Kel y Six Pack. Por otro lado, el musico también se ha destacado por ser productor de videos musicales.

Maite y Koko se conocieron en 2013, cuando él fue el productor del álbum "Eclipse de luna" de la ex RBD. En dicho álbum se invluyó el tema "Ojos divinos", tema de su autoría. Un par de meses después de grabar el disco comenzaron a salir y poco a poco se fueron enamorando.

Por otra parte, la también actriz manifestó que su relación amorosa con Koko Stambuk se mantiene a flote ya que es una relación cero convencional. "No hemos hecho las cosas como convencionalmente tendrían que ser, pero para nosotros han sido las que son y hemos estado en una relación que ha contado la historia, que sigue y hemos aprendido a ser cómplices".