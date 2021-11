Maite Perroni podría estar embarazada de su novio el productor Andrés Tovar

Una nueva polémica ha surgido en torno a la vida de Maite Perroni de 38 años de edad y su ahora novio Andrés Tovar de 39, pues según el periodista Jorge Carbajal reveló que la famosa está esperando a su primer bebé, por lo que supuestamente dará la noticia en los próximos días.

Para quienes no lo saben fue hace unas semanas cuando se dio la noticia sobre la relación entre estos dos famosos, quienes han sido muy criticados últimamente, pues todo mundo sabe que el productor de Sale El Sol, estuvo casado con la actriz Claudia Martín, por lo que se dijo que habría ocurrido una supuesta infidelidad, pero según tanto como Andrés Tovar como Maite Perroni ya no tenía ninguna relación con nadie.

Incluso la ex RBD dijo por medio de una imagen donde se le ve junto a Andrés Tovar que el fan que desee formar parte de su historia de amor es bienvenido, pero no está dispuesta a recibir hate, pues recibió muchos ataques por como quedó parada la también actriz Claudia Martín.

Hasta el momento no se ha dicho nada sobre el supuesto embarazo, pero las historias de amor que ha compartido en todo momento la también actriz mexicana refleja que todo va muy bien con el productor quien ha preferido no tocar el tema de quien fuera su esposa en el pasado, pues no quiere hacer más escándalo ante los medios.

Mientras tanto Maite Perroni a pesar de estar muy enamorada de Andrés Tovar ha preferido compartir asuntos de trabajo en redes donde se le ha observado como modelo de diversas marcas.

Claudia Martín sin escándalos

Aunque muchos pensaron que la actriz Claudia Martín convocaría a la prensa y haría el asunto de su separación con Andrés Tovar algo molestoso, la realidad es que no pues ella se ha dedicado cien por ciento al trabajo y es que ahora la veremos protagonizar el refrito de Los Ricos También Lloran, a lado de Sebastián Rulli, marcando el gran regreso de la guapa mujer al mundo de las telenovelas.

Además, los fans de la guapa mujer le han dado los ánimos necesarios para superar la dolorosa perdida que atraviesa.

