Majo Aguilar: "Soy la oveja negra de la familia por usar traje de baño y ser liberal"

México. Majo Aguilar revela que por su forma de ser tan liberal es considerara "la oveja negra de la familia". En entrevista con Venga la Alegría, la cantante señala que nunca ha tenido problemas con su manera de ser y siempre ha sido feliz.

Majo Aguilar confiesa que se siente diferente a los integrantes de su familia por sus pensamientos liberales, aunque siempre ha respetado la forma de pensar de sus papás y tíos para evitar problemas.

“Como he hecho las cosas con respeto, y creo que aquí hay una cosa muy importante, si haces las cosas por molestar pues te va a salir mal, pero yo era yo y siempre fue así, nunca traté de molestar y siempre traté de hacerlo con mucho respeto."

Majo Aguilar, quien se dio a conocer como cantante profesionalmente durante 2017 al lanzar su EP Tritubo, en homenaje musical a sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, también dice que le parece curioso que su tío Pepe Aguilar y su papá Antonio Aguilar Jr. sigan teniendo pensamientos conservadores.

Son mentes muy cultas porque han conocido mucho del mundo y también tienen esta parte de lo tradicional, entonces es ‘como puede ser que seas tan abierto en estas cosas, pero…’”, comenta también Majo Aguilar a Venga la Alegría.

Majo tiene 27 años de edad y es dueña de un cuerpo escultural, el cual muestra en bikini constantemente en Instagram, situación que a su mamá la incomoda un poco, lo revela también.

“De repente sí lo hace, me dice ‘¿otra vez tu foto en bikini?’ y le digo: ‘sí mamacita linda, también a mí me gusta enseñar mi cuerpo y no tiene nada de malo.’”

Tras el escándalo que se desató por la relación de Ángela Aguilar y Gussy Lau, quién es 15 años mayor que “La Princesa del Regional Mexicano”, Majo Aguilar reconoció que esta situación si llegó a escandalizar a su familia debido a que todavía tienen