Majo Aguilar consuela a Ángela Aguilar, luego de que Gussy Lau la traicionara y revelara su relación

En redes sociales se viralizaron unas imágenes de la cantante mexicana Ángela Aguilar, de 18 años de edad, y del compositor sinaloense René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau, de 33 años de edad, confirmándose así que estaban en una relación amorosa. Posteriormente, el ganador del Latín Grammy confesó que la hija de Pepe Aguilar y él, estaban saliendo desde mediados de febrero pasado.

Gussy Lau, originario de Mocorito, estado de Sinaloa, México, contó que compartió un video junto a Ángela Aguilar con un grupo de amigos, y uno de ellos, tomó uno screenshot y lo público en redes sociales. Ante esta situación, la "Princesa de la música mexicana" manifestó estar triste y defraudada, ya que esto era parte de su vida privada. "Me duele el alma, han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran".

Asimismo, la nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dos grandes leyendas de la época de oro del cine mexicano y de la música ranchera, externó sentirse violentada, "me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen".

La cantante y compositora Majo Aguilar ha expresado todo su apoyo a su prima Ángela, tras el escándalo amoroso que la he hecho sufrir.

La hija de Antonio Aguilar Jr., señaló que la intérprete de "La llorona", "En realidad" y muchas otras canciones, no debe sentirse apenada, ya que no hizo nada malo. "Todas las mujeres merecemos vivir nuestra vida como lo queramos hacer, nadie tiene por qué juzgarnos".

El mensaje de Majo Aguilar en solidaridad con su prima Ángela Aguilar.

Majo Aguilar lamentó el que hayan salido a la luz pública esas fotos de su prima junto a Gussy Lau, "algo que querías mantener en tu vida privada, no tenía por qué pasar, pero tú eres una voz muy poderosa para mucha gente y no tienes por qué disculparte de vivir".

Siempre te he visto fuerte y grande, y eso eres, así que nada de disculpas, no le debes eso a nadie. Te quiero y a seguirla rompiendo.

Usuarios de redes sociales aplaudieron las palabras de María José Aguilar Carrillo, así como por apoyar a su prima en las buenas y en las malas.

En un video que publicó en sus redes sociales, esto comentó Ángela Aguilar sobre el hecho de que Gussy Lau haya compartido las imágenes antes mencionadas con un grupo de amigos cercanos, cuando ambos habían acordado mantener su relación de manera privada.

"Me duele confiar en una persona en quien no debí confiar, me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma. Me duele un poco al corazón ahorita, pero sé quien soy y les agradezco".