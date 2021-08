Majo Aguilar demuestra la belleza heredada de Flor Silvestre y tener mejor cintura que Ángela Aguilar

Las mujeres de la Dinastía Aguilar se caracterizan no solamente por sus dotes artísticos, sino también por su belleza, gracia y sencillez. No es para menos, ya que todas estas cualidades las heredaron de Guillermina Jiménez Chabolla, mejor conocida como Flor Silvestre, la matriarca de esta querida y respetada dinastía. Una de estas hermosas mujeres es Majo Aguilar, quien actualmente está trazando su propio camino en la música ranchera.

En uno de sus recientes post en su feed de Instagram, la joven cantante y compositora Majo Aguilar, mostró la belleza que heredó de su abuelita Flor Silvestre, quien fue una de las grandes actrices de la época de oro del cine mexicano, así como un ícono de la música ranchera. Además demostró tener mejor cintura que su prima Ángela Aguilar.

"El secreto es seguir andando", expresó en su publicación Majo Aguilar (hija del cantante Antonio Aguilar Jr., el primogénito del matrimonio que tuvieron Don Antonio Aguilar y Doña Flor Silvestre).

En la foto que publicó la nieta de Flor Silvestre luce linda, sexy y encantadora, durante un paseo en la playa; el outfit que usó dejó al descubierto abdomen plano y su cinturita de avispa. "Que guapa señorita", "hermosa", "divina", "enamoras", "preciosa", "que hermosa muñeca" y muchos más, son los comentarios que ha recibido de parte de sus fans.

Majo Aguilar robó suspiros con esta fotografía. Foto: Instagram @majo__aguilar

Por otra parte, Majo Aguilar lanzará su primer álbum de música ranchera en noviembre próximo; ya ha dado a conocer varios sencillos: "No voy a llorar", "Me vale", "En toda la chapa" y recientemente "Así es la vida".

En una entrevista con Debate comentó: "no me había animado a hacer el disco, me da mucho gusto haberme animado, porque estoy muy orgullosa del disco que hice, también estoy muy contenta de ver cómo ha respondido la gente".

Majo Aguilar quien se siente en estos momentos "plena, esa es la palabra", manifestó que con respecto a su producción discográfica, "yo hice mi parte haciendo canciones con el corazón". Por lo tanto, espera que si a sus fans les gustan "las hagan suyas, que las disfruten en sus fiestas, en sus momentos tristes, yo me siento muy afortunada de poder acompañar a las personas con mi música en su vida, eso es algo muy bonito de dedicarme a esto que es la música".

