Majo Aguilar empoderada al cantar con mariachi; traza su propio camino en el género ranchero

Al cantar con la música de mariachi, Majo Aguilar se siente muy cómoda y empoderada. “Aunque suene chistoso, cantar con mariachi me hace sentir superpoderosa, la verdad”, expresó con mucho orgullo en una muy amena charla con Debate la cantautora, perteneciente a una de las dinastías de música mexicana más queridas y respetadas, sin embargo, se encuentra trazando su propio camino en el género ranchero.

Su inigualable potencial artístico la está llevando a pisar fuerte en estos terrenos y dejar a su joven edad huellas imborrables. En mayo pasado Majo Aguilar llevó a cabo su esperado debut en la música ranchera; anteriormente había lanzado otros temas musicales en géneros distintos.

"A mí lo que me gusta es la música, me encanta, de hecho para mí siempre ha sido un reto saber qué cantar, porque si quieres cantar y ya, puedes cantar lo que quieras, pero si te quieres dedicar a esto profesionalmente, es un poco más inteligente que selecciones un género para que la gente te ubique de una manera, y eso para mí fue un poco complicado".

La nieta de los fallecidos íconos de la música mexicana, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, hizo desde baladas hasta cumbias.

Ahora que estoy con el ranchero, con la música de mariachi, yo creo que me voy a quedar bastante rato aquí, la verdad.

Majo Aguilar demuestra que nació para brillar en este género. Foto: cortesía Fonovisa

Majo Aguilar hizo su debut en la música ranchera con el lanzamiento de "No voy a llorar", de la autoría de Wilfran Castillo, un tema colombiano que era vallenato y lo hicieron ranchero. Posteriormente siguió deleitando a sus miles de seguidores con su segundo sencillo; se trata del tema inédito "Me vale", el cual compuso junto a Bruno Danzza y Adrián Navarro.

La respuesta del público para estas dos canciones que ha presentado hasta el momento ha sido extraordinaria, su debut en el género ranchero ha sido muy plausible. "Yo tenía mucha ilusión de que fuera a ser así", señaló la hija del también cantante Antonio Aguilar Jr.

Pero nunca sabes qué va a pasar, y en cuanto salió 'No voy a llorar', desde el primer momento el recibimiento fue bien bonito, yo creo que la gente siente cuando haces las cosas de verdad, de corazón, no las puedes engañar.

Estos dos sencillos forman parte de lo que será su primer álbum en esta música tan emblemática de nuestro México lindo y querido.

"Es un disco al que le puse tanto amor, tanto corazón, también tiempo, cabeza, por eso creo que está pasando esto, los dos temas en cuanto salieron estuvieron en tendencias en YouTube, ahorita ya tienen millones de escuchas; muy contenta, la verdad, muy padre".

Con respecto a su producción discográfica, será lanzada en noviembre próximo, y mientras tanto, cada tres semanas estará dando a conocer un nuevo sencillo: "no me había animado a hacer el disco, me da mucho gusto haberme animado, porque estoy muy orgullosa del disco que hice, también estoy muy contenta de ver cómo ha respondido la gente".

Majo Aguilar nos compartió haber escuchado unas 80 canciones para hacer la selección final para su álbum, "yo también estuve componiendo muchísimo".

Majo Aguilar y su debut en la música ranchera

Al final la joven intérprete de 27 años de edad, decidió que solo un tema de los que compuso, "Me vale", estuviera en el disco "porque escogí que hubiera de todo un poco, que todas las personas pudieran decir de al menos una canción, 'esa es mi canción', hay para todos, hay de amor, desamor, enojo, alegría por la vida, es un disco fresco que trae música para todos, viene mucha música la verdad, eso me tiene muy contenta".

Majo Aguilar, una digna representante de la Dinastía Aguilar

Y más allá de sentir cargar un gran peso al llevar el apellido Aguilar y ser nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, Majo lo siente como un apoyo emocional para labrar su propio camino.

"No quiero que suene equivocado, pero no siento ni responsabilidad ni peso, siento mucho amor por ellos, tengo la fortuna de decir que son mis abuelos, tengo tanto orgullo por lo que hicieron, la manera tan bonita que llevaron a México no solo a los mismos estados de la República, sino a otros países del mundo y la manera tan bonita en la que colocaron a México en un espectáculo ecuestre, los valores que transmitieron a su público, los valores que ellos tenían como familia, entonces, más que como un peso o una responsabilidad como lo veo es, qué padre que es mi familia, qué padre que yo vengo de ahí y que puedo decirles abuelos".

Más bien como lo veo es como un cariñito bien padre, como un apoyo emocional bien bonito para yo hacer mi camino, como lo he estado haciendo, para hacer mi música y mis proyectos.

María José Aguilar Carrillo, mejor conocida como Majo Aguilar, tiene 27 años de edad. Foto: cortesía Fonovisa

Por otra parte, Majo Aguilar quien se siente en estos momentos "plena, esa es la palabra", manifestó que con respecto a su producción discográfica, "yo hice mi parte haciendo canciones con el corazón".

Por lo tanto, espera que si a sus fans les gustan "las hagan suyas, que las disfruten en sus fiestas, en sus momentos tristes, yo me siento muy afortunada de poder acompañar a las personas con mi música en su vida, eso es algo muy bonito de dedicarme a esto que es la música".

Recomendó al público si tienen a una persona que los está molestando y ya no la quieren en sus vidas, le dediquen su nuevo sencillo "Me vale".