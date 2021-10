Majo Aguilar es una espectacular catrina, en la versión Día de Muertos de su tema "No voy a llorar"

Orgullosa de las tradiciones mexicanas, la joven cantante y compositora Majo Aguilar, se transformó en una espectacular catrina con motivo de la conmemoración del Día de Muertos, una de las costumbres más ancestrales de nuestro México lindo y querido.

La hija del también cantante Antonio Aguilar Jr., nieta de los fallecidos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, íconos de la música ranchera y de la época de oro del cine mexicano, lanzó la versión Día de Muertos de la canción "No voy a llorar", tema que forma de su primer álbum ranchero "Mi herencia, mi sangre".

En el audiovisual dirigido por Édgar Orozco, la prima de Ángela Aguilar no solo hace gala de sus fascinantes dotes artísticos, sino también de su belleza y de una espectacular caracterización como catrina.

A través de sus redes sociales Majo Aguilar manifestó que el Día de Muertos es una tradición muy especial, donde honramos la vida a través de la muerte.

Tuve la oportunidad de ser encatrinada por personas muy talentosas, para algo muy lindo, un video especial de 'No voy a llorar', para celebrar esta fecha tan significativa para nosotros.

Majo Aguilar orgullosa de nuestras tradiciones mexicanas. Foto: Instagram @majo__aguilar

Asimismo compartió con sus miles de seguidores, un par de fotografías donde se ve a detalle el magnífico trabajo de su transformación. La sobrina del cantante Pepe Aguilar usó un vestido morado y uno de color rojo, creados por la diseñadora mexicana Diana Morlan.

El maquillaje estuvo a cargo de Mega Body Paint Mx y las fotografías por Erick Rugerio. "Ya está disponible el video especial de 'No voy a llorar', una versión dedicada a esta hermosa tradición mexicana, espero lo disfruten tanto como yo", expresó la integrante de la Dinastía Aguilar en otros de sus post.

Majo Aguilar simplemente espectacular como catrina por el Día de Muertos. Foto: Instagram @majo__aguilar

"No voy a llorar" es un tema original de Los Diablitos, grupo colombiano de vallenato. Incluyeron este tema en el álbum "10 años de historia" en 1995. Ahora Majo Aguilar nos presenta su propia versión acompañada del mariachi e incluida en su álbum "Mi herencia, mi sangre".

"Todos tus looks me encantaron, que manera de rendir homenaje a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros y con esta gran canción interpretada por ti Majo", es uno de los muchos comentarios que ha recibido la nieta de Flor Silvestre, tras el lanzamiento de "No voy a llorar", versión Día de Muertos.