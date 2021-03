Majo Aguilar prima mayor de Ángela Aguilar con cuerpazo en traje de baño

Majo Aguilar de 26 años de edad, desató la locura en redes sociales esto después de aparecer en traje de baño y es que la prima de Ángela Aguilar al parecer se agarró el puente de fin de semana para irse a las calurosas playas de Tulum.

Fue en Instagram donde Majo Aguilar, prima mayor de Ángela Aguilar, subió la foto en traje de baño color rosa, causando reacciones de todo tipo, pues es la primera vez que se le miraba a la hija de Antonio Aguilar Jr con una figura tan envidiable.

La foto alcanzó más de ocho mil likes y los comentarios no se hicieron esperar, pues cuepazo de diosa juvenil era el que se le miraba a Majo Aguilar que al igual que sus primos es una excelente cantante.

"No me canso de verte muñequita hermoasa", "Que guapa Majo!! jaja sufriendo mucho", "Muy buena foto con el mar de fondo", "No no no, neta que estás divina Majo, te quiero", "Majo quisiera mostrarle unas canciones!", le escriben a Majo Aguilar.

Para quienes no lo saben del todo Majo Aguilar es una excelente cantante que casi siempre hace vibrar a cualquiera, además Majo Aguilar tiene una nobleza que sus fans sin conocerla, casi siempre la detectan.

Majo Aguilar con tremendo cuerpazo en traje de baño/Instagram,

Su voz enamora

Otra de las cosas por las que Majo Aguilar es muy querida por sus seguidores, es porque casi siempre sus melodías dejan helados a quien sea, es decir sus tan llegadoras que sus fans le dicen que es una excelente cantante.

Cabe mencionar que a Majo Aguilar, también le preguntan que tipo de dieta hace y que cuidados le da a su piel, pues esta siempre se le ve radiante a la joven quien es una verdadera estrella cuando se pone a cantar.

