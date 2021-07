Majo Aguilar se sincera sobre comparaciones con su prima Ángela Aguilar y el "peso" de la dinastía

Uno de los debuts más esperados en el género ranchero era sin duda alguna el de Majo Aguilar; en una entrevista con Debate manifestó que al cantar con mariachi se siente empoderada, una joven superpoderosa; aseguró que en este género musical permanecerá bastante tiempo, dando cátedra del gran potencial artístico que posee y desde ya, está demostrando ser una digna integrante de la Dinastía Aguilar, cuyos patriarcas Antonio Aguilar y Flor Silvestre, pusieron el nombre de México muy en alto.

Hasta el momento la cantautora de 27 años de edad Majo Aguilar, ha lanzado los sencillos "No voy a llorar" y "Me vale", canciones que forman parte de su primer álbum de música ranchera que será lanzado en noviembre de este 2021; mientras tanto estará dando a conocer cada tres semanas un nuevo sencillo.

Tras su debut en el género ranchero no se hicieron esperar las comparaciones con su prima Ángela Aguilar. "No lo digo en mala onda, pero la verdad no escucho eso", expresó Majo en la charla con Debate.

Majo Aguilar lanzará su primer álbum de música ranchera en noviembre de este año. Foto: cortesía Fonovisa

La hija del también cantante Antonio Aguilar Jr. (primogénito de Antonio Aguilar y Flor Silvestre), dejó muy en claro tener mucho amor por su familia "y los triunfos de todos los integrantes de mi familia para mí, como los quiero, me dan gusto".

En un principio no comprendía el por qué de estas comparaciones con su prima Ángela Aguilar, "después entendí, es obvio que van a haber comparaciones, porque así es el mundo del espectáculo desafortunadamente, pero yo solo siento mucho amor por mi familia, yo también estoy muy contenta porque afortunadamente todos, estamos pasando por un momento bien padre de éxito en lo profesional".

Yo estoy empezando mi carrera en la música ranchera, estoy pisando fuerte y me gusta eso, porque es el resultado de mucho trabajo que vengo haciendo.

Majo Aguilar habla de las comparaciones con su prima Ángela Aguilar

Majo Aguilar siempre deseará lo mejor para cada uno de los integrantes de su familia, "porque ellos también desean lo mejor para mí y concentrada 100 por ciento en mi camino".

Y más allá de sentir cargar un gran peso al llevar el apellido Aguilar y ser nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, Majo lo siente como un apoyo emocional para labrar su propio camino.

"No quiero que suene equivocado, pero no siento ni responsabilidad ni peso, siento mucho amor por ellos, tengo la fortuna de decir que son mis abuelos, tengo tanto orgullo por lo que hicieron, la manera tan bonita que llevaron a México no sólo a los mismos estados de la República, sino a otros países del mundo y la manera tan bonita en la que colocaron a México en un espectáculo ecuestre, los valores que transmitieron a su público, los valores que ellos tenían como familia, entonces, más que como un peso o una responsabilidad como lo veo es, qué padre que es mi familia, qué padre que yo vengo de ahí y que puedo decirles abuelos".