Maki reacciona a la nueva relación amorosa de su ex esposo Juan Soler; se desvive en halagos

Aunque no reveló su identidad, dijo que su novia vive en Tucumán, Argentina, "nos separamos cuando yo tenía 20 años, nos vimos un par de veces, llevamos una relación a distancia".

Asimismo, le preguntaron a la también conductora de televisión, si conocía a la pareja sentimental de su ex y si "está aprobada" por ella. A manera de broma expresó: "no, para nada, pero mientras él la apruebe jajaja está muy bien para mí".

Otras de sus seguidoras en Instagram, felicitó a la actriz de 47 años de edad, por expresarse de esa manera de Juan, a lo que respondió: "cuando eres un buen hombre y un buen padre como lo es él no tendría por qué decir otra cosa".

Desde hace un tiempo, el actor de telenovelas está en una nueva relación amorosa (de quien se desconoce su identidad). Al respecto, su ex esposa manifestó: "él está en pareja hace varios años, es muy feliz y yo disfruto mi libertad".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.