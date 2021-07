Maki revela la crisis que la llevó a separarse de Juan Soler: "me faltaba vivir" (VIDEO)

Juan Soler y Maki era una de las parejas más queridas y uno de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo, sin embargo, fue a fines de 2018 cuando los actores sorprendieron a sus miles de seguidores su separación. En un comunicado manifestaron que habían llegado a este mutuo acuerdo.

Asimismo señalaron que la decisión de separarse fue "muy meditada" y con el cariño y respeto que se tenían, ponían "una pausa en nuestro matrimonio, separarnos y darnos un tiempo".

Recientemente la actriz argentina Maki Moguilevsky estuvo en el show de televisión "Netas divinas" junto a Natalia Téllez, Daniela Magún y Consuelo Duval, donde abrió su corazón y habló de la crisis que la llevó a divorciarse del actor argentino Juan Solar, padre de sus hijas Mía y Azul.

Leer más: El consejo más sabio que la cantante Majo Aguilar recibió de su abuelita Flor Silvestre (VIDEO)

Maki confesó haber tenido una crisis de identidad a los 42 años de edad, la cual influyó muchísimo en su separación de Juan Soler. "Yo, por ejemplo, me casé a los 28, tuve a mis hijas a los 30 y a los 40 tuve una crisis de identidad, de sentir que me faltaba vivir".

Me divorcié porque estuve con esa crisis que me entró a los 42 y eso que fui actriz, viví sola seis años, salí, tuve otros novios.

Leer más: Las indirectas de Galilea Montijo y El Capi Pérez, en la eterna pelea entre "Hoy" y "Venga la alegría"

La actriz también habló de lo maravillosa persona que es Juan Soler. "A los 25 lloraba 'ay ya no me casé soy una solterona', conocí a Juan, vivimos una vida muy padre juntos y así y todo que eran los rangos normales y que yo me dediqué a mis hijas, ama de casa, que me volví mega fresa de café con las amigas, madre abnegada, esposa devota, reventé".