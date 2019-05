Maki revela las emotivas palabras de su hija ante su separación

Maki y Juan Soler eran una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo; el anuncio de su separación sorprendió a sus miles de seguidores. Fruto de su bella historia de amor procrearon a dos hijas, Mia y Azul, quienes tuvieron un gran cambio en sus vidas ante la separación de sus papis.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, la actriz argentina Maki compartió unas emotivas palabras de su hija menor Azul (de 12 años de edad), ante la separación del también actor Juan Soler.

Azul me dijo algo muy lindo, me dijo: 'mamá, ¿qué va a pasar con papá?' y le dije: 'pues no sé, estamos trabajando'.

"Me dice 'bueno, pero si regresas con él no quiero que sea por mí, quiero que sea porque lo amas y porque quieres estar con él, yo ya entendí que él siempre va a ser mi papá y aunque estés con él o no, yo voy a estar bien'", manifestó conmovida la actriz.

De esta manera Maki supo que sus hijas están bien ante toda esta situación:

Ahí te das cuenta del gran trabajo como padres que estamos haciendo él y yo.

Tanto Juan Soler como Maki trabajan por separado en sus problemas personales, para después valorar si pueden retomar su matrimonio.