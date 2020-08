Maki se despide del apellido Soler y ahora utiliza su nombre de soltera

México.- Después de haber anunciado su separación en 2018 y haber terminado con el proceso de divorcio en marzo de este año, Maki se olvida del apellido Soler y ya utiliza su nombre de soltera, pues ya está oficialmente divorciada del actor.

Ahora se presenta como una mujer nueva y con su nombre de soltera: Maki Moguilevsky. El primer cambio se vio en su cuenta de Instagram en donde ya aparece bajo el usuario Makyta_itsok, sin embargo, hace algunas semanas continuaba utilizando el apellido de su exesposo y explicó las razones.

No me gusta dar explicaciones, pero parece que tengo que, ¡qué horror! Nada, uso el apellido Soler porque al tener mi cuenta verificada en Instagram no me deja cambiar el nombre del usuario tan fácilmente, las oficinas de están cerradas, yo no soy buena con la tecnología", explicó Moguilevsky el pasado mes de junio.