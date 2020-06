Maky comparte felicitación por el Día del Padre para Juan Soler

Maky Soler compartió en su feed de Instagram una muy especial felicitación por el Día del Padre, para dos personas muy importantes en su vida: su padre y Juan Soler. Aunque los actores tienen más de dos años separados, mantienen una muy madura y linda relación, sobre todo por el bienestar de sus hijas Mia y Azul.

Junto a una serie de fotos y videos de su papá y su ex Juan Soler, Maky Soler escribió el siguiente mensaje:

Feliz Día del Padre a este par que son una divinidad de personas, gracias por ser los mejores padres. Admiración siempre.

Por su parte el actor Juan Soler publicó un video junto a su fallecido papá, donde le agradece por todo el amor.

Feliz Día del Padre, quienes están con ellos jamás dejen de decirles cuanto los aman, los que no los tenemos con nosotros, tampoco dejen de decirles cuánto los aman.

Anteriormente Maky respondió a la duda que muchos usuarios de redes sociales tenían, con respecto al por qué seguía usando el apellido "Soler", a más de dos años de haberse separado del padre de sus hijas.

De acuerdo con la revista TVNotas, la actriz de origen argentino comentó al respecto: "no me gusta dar explicaciones pero parece que tengo, ¡qué horror! Uso el apellido Soler porque al tener mi cuenta verificada en Instagram no me deja cambiar el nombre de usuario tan fácilmente. Las oficinas (de Instagram) están cerradas, yo no soy buena con la tecnología y la verdad que no me molesta".

A penas pueda, lo voy a cambiar, espero haber aclarado sus dudas porque me hablan mucho y no entiendo cuál es la preocupación.

