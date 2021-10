¡Mal de amores! Angélica Rivera sí sufrió su durante su matrimonio con Peña Nieto, confesó amiga

Ciudad de México.- Durante su participación en el programa de espectáculos “Suelta la Sopa”, de la cadena Telemundo, Aylín Mujica actriz cubana y amiga cercana a Angélica Rivera, confesó que la ahora ex esposa de Enrique Peña Nieto, expresidente de México, sí sufrió demasiado durante su matrimonio aunque, sigue considerándolo “el hombre de su vida”.

Mujica fue cuestionada por el conductor del programa acerca del matrimonio de Angélica Rivera con Enrique Peña Nieto, y no se detuvo al revelar las confidencialidades que la ex primera dama le confesó acerca de su vida amorosa.

Desde el principio del matrimonio entre el expresidente de México y Rivera, se sospechó que había un contrato de por medio, sin embargo la actriz cubana aseguró que no era de esa manera usando conversaciones con su amiga para respaldarse.

“Ella me lo dijo a mí: ‘Yo sí me enamoré de Enrique y nadie sabe lo que yo sufrí’. Y lo que sigue sufriendo, me imagino, porque es un dolor que todavía tiene. Nadie estuvo en esas cuatro paredes”, declaró la actriz invitada, “Ella me lo dijo claramente, ‘Yo me enamoré mucho, él es el hombre de mi vida”, agregó.

Cabe recordar que Enrique Peña Nieto ha sido visto durante los últimos meses de viaje junto a su novia, la modelo Tania Ruiz. Fueron captados recientemente por una mexicana en Roma, Italia mientras salían de las instalaciones del exclusivo Hotel de La Ville, en donde fueron tomados en vídeo mientras tomaban un taxi.

El vídeo se viralizó en redes sociales luego de que la mujer que lo reconoció le gritara “ratero” en plena calle para luego agregar “Para ser presidente, qué poco un taxi. En un taxi, cada quién tiene lo que merece, va a ir a la cárcel, va a pagar todo!”.

La relación entre la intérprete de telenovela “La Gaviota” y el ex presidente fue muy criticada, contrajeron matrimonio en 2010 y luego ella se volvió primera dama de México en 2012, cuando Peña Nieto ganó las elecciones presidenciales.

“Es muy difícil estar criticando, cuestionando, juzgando si no estuviste cerca” manifestó la amiga de Rivera, Aylín Mujica.