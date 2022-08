¿Mal presentimiento? Alfredo Adame confiesa su última voluntad y lista de herederos

México. En entrevista con medios de comunicación en CDMX, Alfredo Adame comparte que ya realizó trámites para designar a las personas que obtendrán su herencia cuando él muera.

En varios portales de noticas se comparte que Adame, originario de Guadalajara y de 64 años de edad, tiene en orden sus papeles para que no surjan problemas con su herencia entre su familia cuando él deje de existir.

Además, Alfredo nuevamente menospreció a sus tres hijos que tuvo en matrimonio con Mary Paz Banquells, a pesar de que semanas atrás habló de su interés por reconciliarse con ellos.

“Ya está hecho el testamento y la dueña y heredera de todos mis bienes son Vanessa Adame Castillo, María José y Santiago Ruiz Adame”, dice Alfredo, quien recientemente intervino y ganó el reality show Soy famoso, sácame de aquí.

Mary Paz Banquells, exesposa de Alfredo Adame, con los tres hijos de ambos. Foto de Instagram

“El día que me muera no va a entrar nadie, no va a entrar nadie más que mi hija Vanessa, mis nietos y mis muy cercanos”, dice el famoso y polémico Alfredo al aludir a cómo sería su muerte y funeral.

Pero también Alfredo comparte cómo le gustaría que diga “su epitafio”: “Pues que chi… ya sabes… no, va a decir cosas muy bonitas, aquí yace uno que sí tiene huev…”.

Alfredo Adame se ha caracterizado por "pelear" con distintas figuras del mundo del espectáculo, entre ellas Laura Zapata, Andrea Legarreta, Rey Grupero, Rocío Banquells y sus exesposas Diana Golden y Mari Paz Banquells.

El famoso ha dicho en entrevistas que "el que lo busca, lo encuentra", y simplemente se defiende de ataques a su persona cuando se ha tratado de hablar en contra de los famosos que "le buscan pleito".