"Malcolm" y otros estrenos más llegarán a Amazon Prime Video en agosto

Estados Unidos.-Con nuevos estrenos la plataforma de video streaming buscara atraer a nuevos suscriptores pues en agosto llegarán nuevos títulos a Amazon Prime Video.

Con la llegada de series familiares y clásicos del 2000, el 7 de agosto la serie chilena "Los 80" que nos traerá la divertida historia de la familia herrera en plena dictadura de Pinochet en la década de 1980.

El 14 de agosto “Malcolm in the Middle” llegará a la plataforma con las ya conocidas desventuras de Malcolm, Dewey, Reese, Francis viviendo líos y fabulosas aventuras.

Entre los estrenos de la pantalla grande, llega, Gilda una película biográfica argentina dirigida por Lorena Muñoz y lanzada en 2016, se estrena en la plataforma el 7 de agosto.

Entro otros títulos del cine, están Los que aman. Odian (7 de agosto), Dark Waters (14 de agosto), Pacto de Fuga (29 de agosto).

Por su parte nuevas series llegan a la plataforma con cinco títulos más, donde se incluirán las primeras 8 temporadas de 24 horas (1 de agosto), Pan y Circo, (7 de agosto), Boyz in the Wood (7 de agosto), The Boys (21 de agosto).

Con la suma de nuevos títulos, Amazon Prime Video, busca incluir más suscriptores a su plataforma, misma que hasta inicios de 2020 se posicionó en la posición número dos de las plataformas de streaming con 150 millones de usuarios, por debajo de Netflix que hasta ese momento tenía 183 millones.

