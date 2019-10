Malicha Ortiz, prima de José José, manda mensaje a las Saritas

Malicha Ortiz, entre lágrimas en sus ojos, en una entrevista para TVyNovelas calificó como "injusticia" el hecho que Sara Salazar y su hija Sarita Sosa hayan mantenido alejado a su primo José José de toda su familia. Ya no pudo darle un último abrazo o un último beso.

"Fue una injusticia lo que nos hicieron, me entristece mucho que pasaran las cosas como pasaron, no se vale, porque para mí no murió José José, murió mi primo, me dolió mucho lo que hicieron estas mujeres, que Dios las perdone", señaló la señora Malicha Ortiz.

La prima del fallecido cantante, manifestó que quedó pendiente hacerle a José José uno de sus platillos favoritos.

Me hubiera gustado darle un último abrazo, un beso, había quedado de hacerle sus gorditas veracruzanas que tanto le gustaban, pero ya no hubo oportunidad.

Cuando la reportera de TVyNovelas le preguntó qué le diría a José José si lo tuviera enfrente, ella respondió: "lo mismo que siempre le decía, 'echale ganas, Pepe, recuerda la frase de mi abuelo para el hombre de fe no hay imposibles'".

Si nos hubieran dejado estar con él, yo lo hubiera cuidado, ayudado, le hubiera contado recuerdos de nuestra niñez, de su juventud para que le echara ganas.

"Porque no importa que estuviera en el mejor lugar, murió solo y él siempre fue muy familiar", resaltó Malicha Ortiz.