Maluma anuncia un pequeño retiro de la música para descansar

El reguetonero Maluma anunció a través de su cuenta de Instagram, que hará una pausa en su carrera por un tiempo, debido a la intensa agenda que ha tenido durante los últimos meses.

A través de sus Instagram Stories, el colombiano Maluma resaltó que necesita tiempo para él y para hacer otras cosas que no tienen que ver con su carrera musical:

Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasar, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido.

El anuncio de Maluma no fue del agrado de sus fanáticos, quienes le pidieron que no se demorara tanto en volver. En tanto, otro grupo de seguidores agradeció que se alejara de la música ya que no era un aporte en la industria.

Recordemos que hace casi una semana, Maluma se quedó con el Grammy Latino a Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo, hecho que generó una gran polémica producto de la reacción que tuvo la cantante Natalia Lafourcade cuando el colombiano subió a recibir el premio.