Maluma, Luis Fonsi y David Bisbal estarán en el Festival de Cap Roig

Sting, Maluma, Diana Krall, Ben Harper, Jamie Cullum, Liam Gallagher, Ainhoa Arteta, Luis Fonsi y David Bisbal son algunos de los artistas que participarán este verano en el Festival de Cap Roig (noreste de España)

El director artístico del evento, Juli Guiu, y el director general de la Fundación la Caixa, Jaume Giró, presentaron este viernes la programación de este festival que, entre el 12 de julio y el 21 de agosto, contará también con Ara Malikian, Rozalén, Katie Melua, Jorge Drexler o Silvia Pérez Cruz.

Otros grupos y artistas que actuarán en los jardines del Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell serán Nile Rodgers & Chic, Álvaro Soler o Vanesa Martín.

En total, la 19 edición de Cap Roig, organizado por Clipper's Live con la colaboración de la Fundación la Caixa, ofrecerá 25 conciertos, e incluirá programación infantil.

Guiu se mostró especialmente satisfecho por haber conseguido la presencia en Cap Roig de Liam Gallagher, un artista del que dijo que perseguían desde hace años, "desde que dejó Oasis, y que este año ofrecerá en el festival su única actuación en España".

Maluma protagonizará el 12 de julio el concierto inaugural en su primera actuación en Cap Roig después de un 2018 de éxito en el que ha batido sus propios récords, al agotar las entradas en todos sus conciertos en Estados Unidos y Europa.

La clausura del festival tendrá lugar el 21 de agosto con un concierto a cargo de la soprano Ainhoa Arteta, dirigida por el maestro Andrés Salado y acompañada por la formación Giorquestra, compuesta por 74 músicos.

Juntos ofrecerán un recorrido por algunas de las arias más reconocidas de la historia de la ópera.

En esta edición, repetirá el músico británico Sting, que presenta en esta ocasión su espectáculo "My Songs", con las canciones más aclamadas de su prolífica carrera con The Police y en solitario.

Debutarán en el festival figuras internacionales como Liam Gallagher, que el 27 de julio presentará su álbum "As you Were"; Jorge Drexler, triunfador de los Grammy Latinos, que actuará el 4 de agosto con su nuevo espectáculo "Silente"; The Vamps; y Ara Malikian, que presentará el 19 de agosto su nueva gira "The Royal Garage".