Maluma, a diferencia de su hit "Hawái", muestra un lado más vulnerable en su nueva canción "Sobrio

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido en la industria musical como Maluma, lanza su nueva canción "Sobrio", un melodioso tema urbano pop ya disponible en todas las plataformas digitales de música, donde el reguetonero colombiano se muestra con el corazón roto.

"Sobrio" fue escrita por Maluma, Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Alejandro Robledo, Filly Andres Lima y Lenin Yorney Palacios; a diferencia de la actitud atrevida al estilo de Papi Juancho que tenía en "Hawái", esta vez se muestra más vulnerable.

La letra de la nueva canción de Maluma cuenta la historia de alguien que sólo es capaz de dejar su orgullo y reunir el valor necesario para llamar a su ex para decirle que la extraña y pedirle perdón, después de haber bebido.

Leer más: Shownu de MONSTA X anuncia enlistamiento al servicio militar: "es el momento de ir al ejército"

"Quiero aprovechar, ya que estoy toma'o pa' poder decirte toda' las cosa' que me he guarda'o, sé que no son hora' de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabe' que me cuesta decir lo que siento, pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento, en serio, pa' pedir perdón tengo que estar ebrio", canta Maluma en una parte de "Sobrio".

El respectivo video musical de "Sobrio" fue filmado en la ciudad de Los Ángeles, California (Estados Unidos), el cual estuvo a cargo del director Jessy Terrero de Cinema Giants. En el videoclip podemos ver a un Maluma nada sobrio, ahogando sus penas tras ver a ex-novia (interpretada por la modelo israelí Eden Fines) en una cita con otro (Scott Disick, ex esposo de Kourtney Kardashian).

Leer más: ¡No es broma! Victoria Ruffo defendió a Eugenio Derbez de su hijo José Eduardo: "pídele disculpas"

Maluma reúne el coraje necesario para enfrentarlos, haciendo toda una escena derivada del estado en el que se encuentra por esta situación, todo sin perder el porte cool que caracteriza al reguetonero. Cabe mencionar que el video musical tiene un final inesperado.

Por otra parte, Maluma dará inicio a su "Papi Juancho Maluma World Tour' a principios de septiembre en Estados Unidos.