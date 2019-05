Maluma besa en la boca a su mamá y lo critican en las redes

El cantautor colombiano Maluma va de polémica en polémica, y esta vez vuelve a suceder. Lo critican fuertemente en redes sociales tras publicar una imagen en la que aparece besando en la boca a su mamá.

Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 12 May, 2019 a las 1:02 PDT

Y esta no es la vez que pasa. En 2017, Maluma también publicó una fotografía similar, e hizo que sus seguidores se lo tomaran a mal y enfurecieran. En esta ocasión se da en la celebración de El Día de las Madres.

Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 7 May, 2019 a las 10:16 PDT

Qué carajos”, "Eso no se hace”, “Por favor yo te ayudo a resolver ese Edipo”, “¿Y le das el beso así a tu madre?”, “No me molesta quien lo hace pero no besaría a mi madre en la boca”.