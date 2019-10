Maluma canta tema de José José y le responde el público

El colombiano Maluma canta un tema de José José, quien falleció el pasado sábado 28 de septiembre en Estados Unidos a los 71 años de edad, y el público le responde con todo tipo de comentarios en redes sociales.

El cantautor Maluma realiza un homenaje a José José a través de la canción "El triste", la cual canta a capela y a su estilo. El video lo coloca en sus redes sociales y en ellas de inmediato genera todo tipo de comentarios por parte de usuarios.

Con mucho respeto me atreví a hacer esto. Descansa en paz maestro. Música que vivirá para siempre", escribe Maluma respecto a la canción que interpreta.

El también cantante Pipe Bueno, amigo de Maluma, le escribe: "Como pa' que digan que el bebé NO canta jajajajaj", mientras que Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, señala: "Uyyy no, no", y añade unos corazones.

Y mientras unos usuariso se muestran sorprendidos con la interpretación de Maluma, otros la reprueban y le piden que no lo vuelva a hacer.

Maluma, baby, estás a tiempo de cambiarte de género", "Sólo hubieras puesto una foto de José José, te hubieras guardado el canto tío", " "NoCantas #NoBailas #NoEresVedette #NoEresActorComedianteODramatico. #JoseJose desde su su tumba está retorciéndose al escuchar esto".

-José José escuchando "El Triste" por Maluma.

Muy lindo, pero zapatero a su zapato en el género", "Ni terminé de ver el video y cambié; no pegas, la verdad", "Quédate con lo urbano que ese si es tu estilo", le escriben otros.

Colgarse de alguien como 'El Príncipe de la Canción' es de muy mal gusto. Ni se la sabe, la tiene que leer. Que ascooo", "Él no estaba en un concurso de imitación. Dejen de joder y vivamos el gesto", "Aquí está comprobado que cantar y perrear son cosas muy distintas."

José José, "El príncipe de la canción", perdió la vida el pasado 28 de septiembre, y ante la triste noticia, muchas figuras del mundo del espectáculo nacional e internacional se han manifestado con sus condolencias a través de redes sociales.

Maluma recientemente fue criticado por Pati Chapoy, conductora de "Ventaneando". Dijo de él que "ya perdió el piso", luego de quejarse de que no lo nominaron al Latin Grammy 2019.

Chapoy, al igual que los conductores de "Ventaneando", reprueban la actitud que ha asumido ante tal circunstancia.

Que vea llenos sus conciertos no quiere decir que tenga calidad musical. Eso es muy diferente. El reguetón es una basura. No puedes exigir que los premien”, dijo Daniel Bisogno.

Lo peor que le pudo pasar a Madonna es tener un dueto con Maluma”, citó Mónica Castañeda en una de las recientes emisiones de "Ventaneando".

Maluma recientemente también comentó que ya se compró su jet privado y dijo que ese era su mayor sueño, a lo que Chapoy criticó también fuertemente.

Lo que está sucediendo es que este jovencito ya perdió el piso. ¡Qué pobreza!. Puedes tener los sueños que tú quieras, pero ya publicitarlo también, se me hace un exceso.”

A partir de 21 minutos hablan de Maluma en "Ventaneando":