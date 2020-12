Estados Unidos.- Nada mejor que cerrar el año con muy buena música, por lo que varios artistas latinos se han unido para concluir este atípico 2020 de la mejor manera. Estrellas como Maluma, Karol G, J Balvin y Juanes participarán en diferentes conciertos en Estados Unidos que serán televisados en el país y transmitido en YouTube de forma gratuita.

Será en el evento United in Song: Celebrating the Resilence of America ("Unidos en una canción: Celebrando la resiliencia de América") en donde se presentará Juanes a las 20:00 horas de este 31 de diciembre de 2020. Mientras que Balvin y Karol deleitarán en la esperada emisión de YouTube "Hello 2021".

Este espectáculo se dividirá en cinco partes para poder cubrir las regiones de India, Corea, Japón Reino Unido y América. Será emitido a partir de las 22:30 horas a través de YouTube Originals y también se tendrán importantes presentaciones como Dua Lipa, YG y Kane Brown.

Finalente, Maluma se presentará en el importante Dick Clark's New Year's Rockin' Eve, que tiene como sede principal el Times Square de Nueva York, Estados Unidos, un escenario secundario ubicado en Los Ángeles, California, desde donde deleitará el cantante colombiano de 26 años.

Maluma cerrará el 2020 con importante concierto en su carrera

Además del colombiano, otras importantes estrellas de la industria musical deleitarán con sus mejores éxitos. Estrellas como Miley Cyrus y Jennifer López, cuyas presentaciones serán a las 20:30 horas y se podrán ver en el Canal ABC de Estados Unidos.

Sin duda este ha sido el año de Maluma, ya que ha triunfado por todo lo alto con sus proyectos, lanzando los mejores temas y videos musicales para acompañarlos. El primero de sus lanzamientos fue 'Hawái', canción que logró gran éxito y una excelente recepción por el público internacional, tanto que Th Weeknd se le unió para realizar una increíble remezcla.

Posteriormente lanzó 'Cielo a un Diablo', video con el que se convirtió en tendencia y en el que lo vimos cayendo desde lo más alto del cielo, ardiendo en llamas, suspendido entre cadenas y un nuevo look de cabello rojo.

Su nuevo videoclip ha sido dirigido por Fernando Lugo, quien relata una historia de un hombre muy extravagante e inusual (Maluma) y éste se despide de una mujer a la que no quiere amar, pero a su vez tampoco quiere lastimar. Finalmente vemos que la casa en la que se cuenta la ficción es devorada por ardientes llamas.

Finalmente llegó el estreno de 'Medallo city', tema que con el que homenajea a su ciudad natal, Medellín, Colombia, pero ni qué hablar de ese impactante video, pues con una espectacular toma desde el aire en donde lo vemos sentado bebiendo una taza de café podemos ver al cantante haciendo un homenaje a la música urbana de Medellín, compartiendo con sus fanáticos gran parte de su vida como lo es el futbol, el trabajo y su familia.

A lo largo del video vemos tomas de otras personas pasándola al máximo en las calles de dicho lugar, así como las mejores estructuras arquitectónicas. Maluma le canta a su natal Medellín y hasta incluye la comida callejera que todos han disfrutado en más de una ocasión en el lugar. Entre luces en color neón y bailarines, vemos que Maluma disfrutó al máximo la grabación de su nuevo video, en el que lució como siempre los mejores atuendos y estilos en tendencia.

Finalmente, podemos ver los agradecimientos que se incluyen de varias personas, no sólo de implicados en producción, edición, grabación u otros aspectos técnicos, sino también figuras importantes de Medellín que seguramente son bien conocidos por la gente de su tierra natal.