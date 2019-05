Maluma cierra Instagram tras ser ofendido por usuarios

Maluma sorprendió a todos sus seguidores y es que el cantante decidió cerrar su cuenta personal de Instagram después de haber sido atacado por haters quienes lo cuestionaron sobre un polémico video.

Resulta que el cantante grabó un video donde aparece con una cría de león, por lo que usuarios comenzaron atacarlo pues pensaban que se trataba de la nueva mascota del colombiano, dichas criticas generaron la molestia del famoso quien decidió cerrar su cuenta de Instagram.

"Estaba leyendo los comentarios del último post que puse con un león con Malamia o sea no entiendo por que hay gente tan estúpida, que cree que eso es una mascota mía, o sea no entiende que ese animal está ahí por que lo están ayudando, por que lo rescataron estaría muerto no entienden...", dijo Maluma.

Tras hacer publico en redes sociales el reguetonero insistió que está en contra del maltrato animal, dejando en claro que los derechos de los animales son de gran importancia.

"Ustedes saben que yo soy animalista, siempre voy hacerlo y nunca voy apoyar el tráfico animal, o sea en que les cabe en la cabeza que yo pueda tener un animal de eso, de mascota en vez de estar escribiendo estupideces y alegando porque mejor no compran comido para los perros de la calle que lo están necesitando...", expresó Maluma muy molesto.

Tras haber hecho las declaraciones el interprete de Felices los 4, decidió cerrar su cuenta de Instagram por lo que no ha dado pistas si volverá a reaparecer tras el fuerte enojo que tuvo.

Cabe mencionar que Maluma acudió al santuario de leones, Black Jaguar-White Tiger, donde han sido rescatados varios felinos los cuales eran adquiridos como mascotas y tenían un mal trato.

Al lugar han acudido varias celebridades entre ellas las empresarias estadounidenses Kendall Jenner y Khloé Kardashian quienes convivieron con los enormes animales.

Se presenta en el Auditorio Nacional

Hace unos días Maluma se presentó en el coloso de Reforma donde ofreció tremendo concierto cautivando a miles de fanáticos quienes cantaron sus nuevos temas a todo pulmón.

El colombiano, vestido de amarillo fosforescente, cadenas de oro al cuello y luciendo músculos y tatuajes, por su parte se encargaba de sudar, contoneándose en medio de una docena de esculturales bailarinas en lencería, objetos de la envidia del Auditorio. Tiene sentido. Aunque él confiesa ser un tipo hogareño y familiar, su imagen de latin lover es lo que lo ha encumbrado aquí y allá.