Maluma cierra su Instagram después de que Neymar se burlara de él al quedarse con su exnovia

Maluma de 26 años de edad tiene a todos con la boca abierta en redes sociales, pues decidió cerrar su Instagram, después de que el futbolista Neymar de 28 años de edad se burlara de él en redes sociales, es por eso que aquí te diremos cual fue la causa por la que Maluma borró su rastro de la famosa red social.

Resulta que el colombiano Maluma se encuentra estrenando el tema Hawái, donde habla sobre una relación toxica la cual vivió en el pasado, por lo que sus fans atribuyeron la historia de su canción con la relación que tuvo en el pasado con Natalia Barulich, pero las cosas se salieron de control por un video que subió Neymar en redes sociales.

Como algunos saben Neymar ahora es el nuevo novio de Natalia Barulich de 28 años de edad, por lo que han gritado su amor a los cuatro vientos, así como lo dice el videoclip de Hawái de Maluma, por lo que Neymar decidió cantar el tema de Maluma junto a un grupo de amigos en redes sociales, por lo que de inmediato los fans de Maluma le hicieron saber que el futbolista se estaba burlando de él, ya que ahora es el nuevo novio de Natalia Barulich y examigo de Maluma.

Por si fuera poco los memes sobre la desaparición de Maluma en Instagram y las risas de Neymar cantando Hawái no se hicieron esperar, pero lo peor de todo es que las dos celebridades mundiales eran amigos, pero ahora la modelo Natalia Barulich se convirtió en la causante de ponerle fin a esa amistad, ya que ella al parecer está muy enamorada de él.

"Cuando me entero que Maluma le dedico hawai a su ex y que ahora su ex está con Neymar y que Neymar salio cantando esta canción en una historia y por eso Maluma cerro Instagram", "Maluma cerró su Instagram por mercadotecnia quizás el lanzamiento de la película con Jlo o el lanzamiento de su disco", "Yo explicándole a mi mamá que Maluma cerró su Instagram debido al video en donde Neymar está cantando la canción "Hawái" que Maluma le compuso a Natalia, la cual lo dejó y ahora anda con él, Neymar, quien era "amigo" de Maluma / Mi mamá harta de mis dramas", escribieron los internautas en Twitter.