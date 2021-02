Maluma hace arder a las redes sociales con su impactante traje de cuero

Estados Unidos.- El cantante colombiano Maluma sigue cosechando éxito tras éxito en su carrera, todo gracias al talento y la perseverancia que tiene, pero eso no lo es todo, su galanura también es lo que ha hecho que todos caigan rendidos a sus pies, ya que es un hombre muy apuesto y con una sensualidad al hablar.

Recientemente se presentó en vivo desde el escenario de Premio Lo Nuestro, en donde deleitó con el tema '100 años', una colaboración con Carlos Rivera y, además de su talento, también demostró que es todo un experto en la moda, pues modeló un espectacular atuendo de cuero.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con un conjunto de pantalón, saco y botas de cuero, el intérprete colombiano logró hacer arder el escenario al lado de Rivera, quien vistió un atuendo a juego y no sólo deleitó con su potente voz, sino también con un físico bien marcado que tiene loca a su novia Cynthia Rodríguez.

Leer más: La amistad entre Kylie Jenner y Rosalía, ¿están reconciliadas?

Pero regresando con el colombiano, éste logró acercarse a un millón de me gustas al compartir los looks que utilizó durante dicha premiación, misma que celebraba su edición número 33 y estuvo llena de sorpresas, tales como su presentación, el anuncio de embarazo de Natti Natasha, entre otras cosas.

A través de su perfil en Instagram decidió compartir los atuendos que utilizó para aparecerse en la premiación, la cual se llevó a cabo en medio de la pandemia, pero con todas las medidas de sanidad para evitar contagios por la Covid-19.

El primero de los atuendos con los que sorprendió fue uno más sencillo, camisa blanca de botones con detalles que se resaltaban, un pantalón de mezclilla que simulaba no tener costuras, tenis blancos firmados por Nike en una edición especial y un gran número de joyas como anillos, esclavas y cadena.

Momentos más tarde, ya listo para su presentación, dejó a todos con la boca abierta al presumir un atuendo de cuero en color negro que estaba compuesto por saco, pantalón y botas de este estilo, estilizado con una camiseta negra y lentes oscuros, un outfit que resaltó ese cabello rosa por el que ha optado Maluma recientemente para robarse las miradas de todos.

Maluma hace arder a las redes sociales con impactante traje de cuero

Aunque fue todo un momento triunfal en su carrera, tal parece que a muchos no les gustó ni un poquito la presentación en solitario, pues afirman que Maluma hizo playback y esto fue muy notorio, por lo que no han perdido la oportunidad de demostrar su violencia en las redes sociales.

¿Hizo playback Maluma en Premio Lo Nuestro?

Aunque no se conocen detalles sobre si hizo o no playback en dicha presentación, las sospechas de sus seguidores vienen después de que el cantante alejó en distintas ocasiones el micrófono que cargaba de sus labios, haciendo creer a todos que no era totalmente en vivo, sin embargo, esto podría ser lo contrario.

Leer más: Lambda García confirma ruptura amorosa con Luja Duhart: "uno no es profeta de su propio destino"

Lo que Maluma hacía con su micrófono era una táctica que tienen muchos cantantes a la hora de hacer notas completamente en vivo, pues es así como pueden evitar molestar a los presentes si el sonido no es el adecuado, por lo que es probable que el cantante lo haya hecho con esta intención, o bien, para hacer que sus notas cambien de tono sin tener que hacerlo él mismo.

Suscríbete aquí a Disney Plus