Maluma muestra su molestia al quedar fuera de los Latin Grammy

Maluma ha alzado la voz en contra de la Academia Latina de la Grabación, pues para la próxima entrega de los Grammy Latino, el reguetonero colombiano no obtuvo ninguna nominación, causando su molestia con los organizadores de esta premiación que se llevará a cabo el 14 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

A través de una comunicado que publicó en las Stories de su cuenta de Instagram, Maluma comentó: "una desilución bien cabrona no tener nisiquiera una nominación a los Latin Grammy, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi vida, los juntes con los que siempre soñé, Madonna cantando en español, éxitos como 'HP', '11 PM', una salsa producida por el más grande, Sergio George, y en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse en '11:11'".

Juan Luis Londoño Arias, nombre real del reguetonero colombiano, señaló que ante esta decisión de la Academia Latina de la Grabación, se ha quedado confundido sin saber que pensar.

Lo único que queda claro es que el premio más grande es ver conciertos a reventar y un público que te quiere y se identifica contigo.

"Los amo gente, pero no puedo esconder este fucking sentimiento que me duele por dentro, felicidades a todos los nominados de todo corazón, me da mucha alegría ver tantos parceros ahí", manifestó Maluma.

Ayer martes se dieron a conocer las nominaciones para los Latin Grammy en su edición 2019, y aunque en las categorías dedicadas específicamente al género urbano destacan los nombres de figuras ya consagradas como Bad Bunny, Farruko, Daddy Yankee, Anitta, Ozuna y J Balvin, ninguno de ellos fueron considerado en las categorías principales, situación que ha generado molestia entre los exponentes de la música urbana.

Daddy Yankee quien sí fue considerado en la categoría de Mejor fusión/interpretación urbana gracias al tema "Con Calma", no estuvo de acuerdo con la manera en que se manejó la Academia Latina de la Grabación.

“A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas, recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento, esto va más allá de un premio, esto es cultura, credibilidad, pertinencia y respeto".

“Sin reaggetón no hay Latin Grammy”, es la frase que muchos exponentes del género urbano ha usado en redes sociales para manifestar su inconformidad.