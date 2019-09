Maluma no pudo evitar llorar al recibir su primer avión privado

Maluma es hoy en día uno de los grandes exponentes de la música urbana a nivel internacional; el artista colombiano a recibido su primer avión privado, momento que le ocasionó muchos sentimientos encontrados, mismos que ha compartido con sus más de 45 millones de seguidores en Instagram.

El reguetonero compartió un video donde se muestra el momento cuando recibe su avión privado, resaltando que los sueños si se cumplen. "Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, a parte de eso no creían en mi y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado".

Pues parceros ahora si que vamos llegar lejos, bienvenidos a 'Royalty Air', con este avión tocamos la luna.

Maluma envió un especial consejo a sus millones de seguidores. "Sueñen sin miedo, nunca crean en un no como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que los sueños si se hacen realidad".

El cantante colombiano brincó de emoción y felicidad antes de subir a conocer el interior de su avión privado: "he trabajo mucho por esto, estoy muy feliz", expresó.

Su amigo y colega musical J Balvin, escribió en el emotivo post de Maluma: "el mundo se hace más pequeño, felicidades mi Juan".

Maluma ya llevó a cabo su primer vuelo en su avión privado a la ciudad de Los Ángeles, California.

Tantos amigos como fans del reguetonero, manifestaron en su publicación que era todo un ejemplo a seguir.