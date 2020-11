Maluma presume en redes sociales su nuevo juguetito, su lujosa camioneta Defender de Land Rover

Maluma ya tiene en su poder su nueva camioneta Defender de Land Rover modelo 2021. La semana pasada Alex Vega, un reconocido experto de Land Rover en Miami, Florida, dio a conocer a través de sus redes sociales que el reguetonero colombiano había adquirido un nuevo ejemplar para su lujosa colección de autos, "el nuevo juguete que va para Medellín", expresó en un video donde mostraba la camioneta comprada por Juan Luis Londoño Arias.

La camioneta Defender de Land Rover que Maluma compró, en color oro, tiene un precio desde un millón 259 mil 900 pesos mexicanos (el precio aumenta de acuerdo con las especificaciones que el cliente desee). Cabe mencionar que Land Rover es un fabricante inglés de automóviles y actualmente pertenece al grupo industrial y automovilístico indio Tata Motors.

En un reciente post en su feed de Instagram, Maluma compartió una serie de fotografías donde informaba a sus fans, que su nueva adquisición para su colección de autos, ya había llegado a su natal Medellín, Colombia. "Aquí escuchando lo que viene pa' seguir soñando", expresó el reguetonero en su post. En una de estas imágenes "Papi Juancho" esta sentado sobre su nueva camioneta Defender de Land Rover.

Maluma, el "Papi Juancho" del reguetón. Foto: Instagram @maluma

En otra de las fotos con una toma más abierta, podemos apreciar no solo la camioneta en mención, sino también el avión privado de Maluma. Asimismo Juan Luis Londoño Arias mostró a sus millones de fans, su nuevo look.

Maluma adquirió su avión privado en septiembre de 2019. Foto: Instagram @maluma

Otros de los ejemplares que forman parte de la colección de autos de Maluma, son un Ferrari 488 GTB, con un precio desde los 335 mil dólares (más de 7 millones 380 mil pesos mexicanos), y un Porsche 718 Boxster S, su precio es de un millón 444 mil pesos mexicanos, de acuerdo con el portal Porsche de América Latina. El intérprete de música urbana también tiene un Jeep Wrangler color verde militar.

Otros de sus "cochecitos" es una camioneta deportiva Mercedes Benz G63 AMG, con un valor desde los 3 millones 613 mil pesos mexicanos.

Al ser uno de los grandes exponentes del reguetón a nivel internacional, Maluma puede darse ciertos lujos. Foto: Instagram @maluma

Fans de Maluma se apuntan para ser la mamá de sus hijos

Por otra parte, ¿Maluma ya quiere ser papá? Hace unos días el reguetonero colombiano publicó en su feed de Instagram, una adorable fotografía donde sostiene en brazos a Máximo, hijo del cantautor Pipe Bueno y de la youtuber Luisa Fernanda W. Cabe mencionar que el hijo de las celebridades colombianas, nació el pasado 28 de octubre en Medellín, Colombia.

Además de la linda y conmovedora imagen en la que asegura que será el padrino del recién nacido hijo de su amigo y colega Pipe Bueno, Maluma sorprendió al revelar su deseo de convertirse en padre. "Este es mi ahijado Máximo, por cierto ¿cómo me ven de papá? Felicidades Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, los quiero mucho".

Sus seguidores se mostraron a favor de que Maluma se convierta en padre, incluso no faltó la fanática que le comentara que siempre lo ha visto como el papá de sus hijos. "Me anoto para ser la madre", "siempre te imagino como el padre de mis hijos", "hermoso te verías pero sólo si el hijo es conmigo", "serás un papá espectacular", "¿cuántos hijos quieres que te dé?", "yo no pienso tener hijos, pero si sería contigo tendría ocho", "¿cómo te verías con una bendición mía?", son algunos de los comentarios en el post del cantante de música urbana.

Foto: Instagram @maluma

Tras su ruptura con la modelo Natalia Barulich, el cantante no ha presentado públicamente a una nueva pareja sentimental, a pesar de que hace algunas semanas fue captado muy bien acompañado en Estados Unidos. Se trata de Susana Gómez quien está alejada de la industria del espectáculo, ya que es una arquitecta colombiana nacida en Medellín.