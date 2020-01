Maluma presume una joya fuera de lo común

Maluma, cantante de temas como Felices los 4, Borro cassete y Corazón, presume en sus redes sociales una joya fuera de lo común, y también sorprende en Instagram al mostrar un cambio de imagen para iniciar el nuevo año 2020.

Maluma, originario de Colombia, muestra en Facebook una extravagante joya en forma osito, el cual llama la atención porque tiene algo peculiar: muestra sus partes íntimas.

Respecto a su cambio de imagen, el famoso artista luce ahora con el pelo corto y güero, cosa que a muchas de sus fanáticas les ha gustado, mientras que a otros no, como era de esperarse.

El príncipe", "Felicidades hermano", "Si Maluma me responde, me rapo y me quedo calvo", "Ameee ese Total look!! Feliz año parce, bendiciones y salud siempre!" y "Me caso", le escriben en Instagram tras ver su nueva apariencia.