Maluma regresa a las redes y se vuelven a burlar de él

Luego de haberse enojado tras ser criticado y cerrar su cuenta de Instagram, el cantante Maluma decidió abrir nuevamente su cuenta personal para darles una gran sorpresa a sus seguidores, pero ni la noticia lo salvó de más ataques en redes.

Bueno parceros tranquilos no me e ido algo grande va a pasar este cinco de junio quédense pendientes, dijo Maluma en Instagram Stories.

Por su parte usuarios le recordaron el disgusto que tuvo el colombiano con ellos por lo que no le perdonaron el dicho disgusto que tuvo a consecuencia de tener entre sus manos a una cría de león.

"Estaba leyendo los comentarios del último post que puse con un león con Malamia o sea no entiendo por que hay gente tan estúpida, que cree que eso es una mascota mía, o sea no entiende que ese animal está ahí por que lo están ayudando, por que lo rescataron estaría muerto no entienden...", dijo Maluma.

Mientras tanto los memes en redes sociales han comenzado a circular, dejando al reguetonero en ridículo, pues dejaron en claro que el enojo le duro muy poco al artista quien está por estrenar su documental el cual será transmitido por YouTube el cual llevara por nombre "Maluma, lo que era, lo que soy, lo que seré".

"@maluma Eres una figura pública y tienes que lidiar con todo tipo de opiniones... Siempre estarás en la mira de personas que te aman, y también que te odian... Debes ser más cuidadoso al postear contenido".

Recordemos que Maluma estuvo hace unos días en la Ciudad de México donde ofreció tremendo concierto en el Auditorio Nacional, estrenando algunos de sus nuevos temas que vienen en el álbum 11:11.