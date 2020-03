Maluma revela que pese a su éxito se siente muy solo

El cantautor Maluma, quien ha colocado como éxitos musicales varios temas, entre ellos Felíces los cuatro y La respuesta, cumple con la cuarentena en su casa y en este domingo confiesa el motivo que lo hace sentirse solo.

Maluma pasa estos días en su tierra natal, Medellín, Colombia, al lado de su familia, debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, y a través de Instagram revela el motivo de su soledad precisamente en este día.

Bueno mi gente…. creo que está cuarentena solo ha estado muy difícil, y hoy, este domingo, me cogió algo tan fuerte (…) Me tocó llamarle a una amiguita para no pasar un domingo tan solo."