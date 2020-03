Maluma se defiende de los que critican su forma de vestir

Maluma hizo lo que pocas veces hace en redes sociales y fue defenderse de los famosos haters pues como todos saben en más de una ocasión ha sido atacado por su forma de vestir por lo que esta vez no se quedó callado mandándoles un fuerte mensaje a sus detractores.

"La moda siempre ha sido para mi una manera de expresar mi pensamiento y mis sentimientos, he sido criticado una y otra vez pero eso es lo menos que me importa.. SOY FELIZ y esto no me lo quita nadie", escribió Maluma hace unas horas, acompañado de una foto donde se le ve modelando.

Mientras tanto sus fans de inmediato lo apoyaron y aplaudieron la forma en que se defendió pues como se dijo en un principio son pocas las veces en las que explota, ya que no quiere estar en el ojo del huracán como otras celebridades.

"Opino igual que tú la moda es arte y una manera de expresar lo que uno siente sin palabras", "El que es lindo es lindo y además con tanto talento y paisa y orgullo colombiano", le escribieron en la foto que alcanzó más de 300 mil likes.

Recordemos que hace unos días Maluma fue parte de la campaña Calvin Klein, donde celebridades de talla mundial participan algunas de ellas son Justin Bieber, Kendall Jenner y Hailey Baldwin entre otras.

Cabe mencionar que en estos momentos el colombiano se ha enfocado en otros proyectos pues no está haciendo música por el momento pues prefiere descansar de las giras.