Maluma se quita la camisa y desata la euforia entre sus fans

México. El cantautor Maluma, originario de Colombia, siempre se las ingenia para conseguir halagar a sus fans en las redes sociales; esta vez publica una fotografía en la que posa sin camisa y con ello desata la euforia total al mostrar su abdomen y los tatuajes que lleva en su piel.

Maluma ha unido su voz ahora a la del cantante mexicano Carlos Rivera, originario de Tlaxcala y quien se dio a conocer hace años en La Academia, para dar vida al tema Cien años, el cual ya se escucha en todas las plataformas y se puede considerar que ya es un éxito entre los seguidores de ambos.

Pero es a través de Instagram que Maluma publica una imagen en la que aparece sin camisa y deja su pecho al descubierto, cosa que pudo encantarles a sus fanáticos y no la piensan para hacerle saber lo que piensan y se lo escriben.

Hoy me disfrazo de Papijuancho", escribe Maluma en el título de su post, y sus fans reaccionan con comentarios como estos: "No humille, Juan Luis", "Disfrázate de mi novio", entre otros.

Y en la imagen en que posa sin camisa se puede ver claramente que lleva en su abdomen tatuado el nombre de Medellín, su ciudad natal, además 1994, la fecha en que nació y también una cruz, sin duda, tres símbolos o elementos que forman parte importante en su vida.

El cantante colombiano, quien tiene 28 años de edad y ha alcanzado fama mundial con sus canciones, es uno de los más seguidos en redes sociales y con más fans en todos los países; gusta de publicar diariamente fotografías suyas en las que comparte aspectos de su vida personal y profesional.

Juan Luis Londoño Arias es el nombre real de Maluma y tras darse a conocer como cantante rápidamente alcanzó fama; es cantante de pop, reguetón y trap latino. Saltó a la fama en su país natal en 2011, gracias a los temas Farandulera y Obsesión.

Cuando menos acordó, ya con otros temas como La temperatura y Carnaval , en 2014, ya también había "pegado" en el resto de América Latina. Según Wikipedia, su álbum debut Magia, lanzado en 2012, tuvo éxito comercial en Colombia, y un año después fue nominado al Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo.

La carrera artística de Maluma está llena de muchos logros y uno más, indudablemente, es ahora el lanzamiento de su nuevo tema Cien años, colaboración musical con el cantante mexicano Carlos Rivera; ambos son la sensación ayora en redes sociales y el video es un éxito en YouTube.

En el video se les puede ver a Carlos y a Maluma acompañados de un mariachi y sin duda alguna, esta mancuerna musical es todo un suceso y un éxito ya en la carrera de ambos cantantes que son seguidos y admirados por muchos jóvenes en distintos países.

Estoy sorprendido por esta colaboración y admito no ser tan fan de la música de ninguno de los 2, me da orgullo que Carlos Rivera pone en alto el nombre de México", "Que temazoo y Maluma esta a un gran nivel, es muy natural y fluido para no ser su género, me encanto", son algunos comentarios en Instagram de fans a los cantantes de Cien años.