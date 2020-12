Maluma se vuelve un diablo con cabello rojo en su nuevo video

Estados Unidos.- Cayendo desde lo más alto del cielo, ardiendo en llamas, suspendido entre cadenas y con nuevo look de cabello rojo, el colombiano Maluma dejó sin habla a todos sus seguidores al lanzar de forma inesperada el video oficial de su nuevo sencillo titulado 'Cielo a un Diablo', logrando llegar a las tendencias de YouTube.

Con este estreno el cantante cierra un año lleno de éxito y reconocimiento, pues sin duda fue uno de los más importantes para su carrera pese a la actual pandemia por Covid-19. Maluma logró colaboraciones con importantes famosos como The Weeknd y con 'Hawái' sumó muchos más fanáticos a su lista.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Su nuevo videoclip ha sido dirigido por Fernando Lugo, quien relata una historia de un hombre muy extravagante e inusual (Maluma) y éste se despide de una mujer a la que no quiere amar, pero a su vez tampoco quiere lastimar. Finalmente vemos que la casa en la que se cuenta la ficción es devorada por ardientes llamas.

No sin antes ver los mejores atuendos del cantante, quien cambia de su cabello azul a un rojo vibrante, convirtiéndose en todo un diablo para su nuevo video musical, en el que vemos un hogar lleno de caos y locura mientras aquella mujer sobrevive a todas estas adversidades.

El cantante muestra los mejores momentos en este videoclip, presentando una escena donde va cayendo desde el cielo, este en color rojo, recordando cómo fue que Lucifer fue también un ángel caído. Por otro lado, vemos como la mujer lo encadena en casa para que se quede a su lado, pero no logra mantenerlo, ya que el comienza a incendiar el lugar y termina solo afuera de la casa.

Con este lanzamiento, cuyas vistas han sobre pasado los dos millones reproducciones, Maluma cierra un año lleno de éxitos, pues no sólo estreno su quinto álbum de estudio "Papi Juancho", ni colaboró con grandes artistas, también participó en el concierto para la caridad "One World: Together at Home" y actuó al lado de Jennifer López en el filme "Marry me", su debut en la pantalla grande el próximo 2021.

En su reciente disco, Maluma ha hecho un homenaje al reguetón de barrio, el que tanto logró inspirarlo en su carrera. Artistas como Zion, Yandel, Ñejo, Dálmata, Darell, Jory Boy, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Randy, Yomo y Myke Towers. Según el cantante confesó: "Este es un disco que hice para complacer a mis seguidores, a quienes, como yo, nos gusta el reguetón. Tenía más de cincuenta canciones grabadas… y no quería dejarlas ahí, así que decidí sacarlas sin pensar en la industria. Es un álbum que yo me sentía en la obligación de regalarme también, porque en él está mi esencia, la música con la que crecí y los artistas a los que invité son los que me influenciaron. Es un disco para agradecer".

Actualmente Maluma es uno de los más importantes exponentes del género urbano, gracias a una carrera de éxitos musicales impecables, en donde se pueden encontrar álbumes como "11:11", "Pretty boy, dirty boy" y "Papi Juancho" con éxitos como 'Carnaval', 'HP' y 'Hawái'. Pero no sólo en la industria musical ha arrasado, sino también en redes sociales, pues al ser un hombre muy apuesto y carismático, tiene a todas enamoradas de él.