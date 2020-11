Estados Unidos.- El cantante colombiano Maluma continúa cosechando éxito tras éxitos, luego del lanzamiento de 'Hawái' y su versión remezclada junto a The Weeknd, pero esta vez lo que se ha robado la atención de todos es que se ha hecho un radical cambio de look que ha inspirado y fascinado a todos, ahora no posee el cabello oscuro y natural, se fue por algo más vibrante y eligió un sensacional color azul.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde cuenta con más de 55 millones de seguidores, ha compartido las primeras fotografías de su cambio de imagen. Tras dejarse ver surfeando en Medallo City, el cantante posa para el lente de la cámara con una mirada de infarto en un atuendo del mismo color que su cabello.

Maluma posó desde el cofre de su lujoso auto en color negro mientras aguardaba para tomar un vuelo en un jet privado del mismo color, luciendo un atuendo de dos piezas en color azul compuesto por un short y una camiseta, aunque de calzado no se supo qué vestía, ya que se le ve descalzo en todas las imágenes.

Maluma sorprende a sus fanáticos con vibrante y radical cambio de look. Foto: Instagram

"Aquí escuchando lo que viene pa’ seguir soñando", compartió el cantautor en la descripción de su publicación que ya tiene más de un millón y 600 mil me gustas. Más tarde se dejó ver en un atuendo oscuro de pantalón de terciopelo, una camisa negra y una gabardina de piel también en color negro.

Después estuvo promocionando sus más recientes temas con sensuales bailes que lograron millones de reacciones, en el primero baila 'Hawái (Remix)' con sus mejores movimientos, un pantalón denim roto y holgado, una camisa abierta en color negro y brillante, con un pañuelo en su cintura, lentes oscuros y accesorios para darle el toque a la moda al outfit.

Por si fuera poco, también promocionó el tema '100 años', una colaboración con el mexicano Carlos Rivera en donde se aleja del género urbano y le entra al mariachi, quien confesó previo al lanzamiento que hacía mucho tiempo que no cantaba en este género.

Será esta tarde cuando el tema de Maluma y Carlos Rivera salga a la luz y los dos cantantes no han parado de promocionar el tema con algunas pistas, dejando a todos emocionados por escuchar este dueto. En YouTube se invita a sus usuarios a suscribirse al canal oficial del cantante mexicano para no perderse el estreno desde el momento en que comience.

Desde hace ya algún tiempo el cantante colombiano venía mostrando su gusto y el cariño que tenía con la música mexicana, recientemente se había rumorado que tenía una colaboración con Christian Nodal, pero esta jamás se concretó, sin embargo, lo que sí se llevó a cabo fue cantar con mariachi al lado de Carlos.