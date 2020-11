Maluma sube foto con un bebé y sus fans le piden que ya tenga uno

Maluma de 26 años de edad, recibió miles de mensajes en redes sociales para que se convierta en padre de una buena vez y es que el colombiano compartió una foto cargando a su ahijado Máximo, hijo del cantante Pipe Bueno y la youtuber Luisa Fernanda W, por lo que dicha imagen del cantante desató la locura, pues para muchos de sus fans el artista se miraba demasiado tierno, por lo que le pidieron que tuviera un bebé.

Pero Maluma no solo dio hincapié de como se miraba posando con el pequeño bebé, pues también le preguntó a sus fans como le quedaba el papel de papá, pregunta que desató todo tipo de reacciones, pues al parecer Maluma ya le está gustando la idea de tener un bebé, "Este es mi ahijado Máximo por cierto como me ven de papá? FELICIDADES @pipebueno y @luisafernandaw los quiero mucho!", escribió Maluma.

"Me anoto para ser la madre", "Siempre te imagino como el padre de mis hijos boe", "Hermoso té verías, pero solo si el hijo es conmigo", "Te veo perfecto para ser el padre de mis hijos", "De mis hijos te re veo como papá", "Pero si tu ya tienes un hijo, porque pones como me ven de papá? Si ya eres papá", le escribieron a Maluma en Instagram.

Maluma no solo desató la locura por la foto, pues también mostró de cerca la foto del pequeño Máximo, hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, pues más de uno quería ver de cerca al pequeño, quien conquistó a millones con su linda carita, pues era muy esperado, ya que millones de internautas fueron testigos del embarazo de Luisa Fernanda W por medio de las redes sociales.

Regresando con Maluma muchos de sus fans se han preguntado si el artista anda de novio o no, pues tras su ruptura con Natalia Barulich, sus seguidores han notado que se ha enfocado mucho en su trabajo, por lo que podría estar soltero, pero como ha mantenido un perfil bajo en el terreno amoroso se sigue sin saber si alguien ocupó el corazón del interprete de 4 Babys.

Para quienes no lo saben Maluma tiene una amistad con Pipe Bueno desde hace varios años, incluso mucho antes de que el colombiano se hiciera famoso a nivel mundial, pero la fama no ha sido impedimento para que ambos artistas sigan manteniendo una linda amistad, la cual podría llevarlos a convertirse en compadres.

Incluso Maluma y Pipe Bueno han colaborado en temas musicales, algunos de ellos han sido La Invitación y Te Hubieras Ido Antes, logrando posicionar el tema como uno de los favoritos en las estaciones de radio, pues cada colaboración que hacen se ha convertido en un éxito.

Pero para quienes no saben sobre lo más reciente de Maluma, hace unos días lanzó el tema Hawái junto a The Weeknd, desatando el asombro de todos sus fans, ya que Maluma no solo ha colaborado con artistas de su país natal Colombia, sino con estrellas mundiales como Maluma y Shakira con quienes ha logrado una mancuerna increíble, además de una bella amistad.

Además Maluma se ha ganado el cariño y el respeto del público, pues como algunos sabrán hace algunos años su música no era bien recibida, incluso había otros artistas que estaban en contra de ella, pues no les gustaba del todo la letra de sus canciones pues para ellos era muy misógina, por lo que Maluma tuvo que defenderla a capa y espada.

Cabe mencionar que Maluma sigue siendo uno de los artistas latinos más reconocidos de todo el mundo, ya que el género urbano ha traspasado fronteras, por lo que Maluma sigue siendo un artista muy influyente.