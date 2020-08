Maluma vuelve abrir su Instagram y trae consigo nueva música para sus fans

Maluma se encuentra en boca de todos en este momento y no por el supuesto disgusto que tuvo con el futbolista Neymar, quien ahora es el novio de Natalia Barulich, quien en el pasado fuera la novia del colombiano de 26 años, por lo que se dijo que cerró su Instagram por una burla de parte de Neymar, pero la realidad por la que Maluma cerró su Instagram fue otra.

Resulta que el Maluma por fin abrió su Instagram y reveló la razón por la cual en verdad cerró se trata por un nuevo álbum el cual estuvo preparando durante todos estos meses ante la pandemia de coronavirus, por lo que sus fans están más que emocionados, incluso el interprete de 4 Babys, lanzó un video donde habla sobre su nuevo lanzamiento.

En la grabación se puede ver a varios artistas por los cuales Maluma se inspiró para convertirse en artista, por lo que están agradecidos de que Maluma se inspiró en ellos para ser la estrella mundial que es hoy, incluso se reunió con algunos de ellos para crear nueva música la cual se dice tendrá tremendo éxito aunque se desconoce la fecha de lanzamiento.

Por si fuera poco se puede ver a Maluma en una especie de reunión con amigos y equipo de trabajo donde están escuchando algunos de los temas de Maluma, causando más controversia entre sus fans, por si fuera poco Maluma dijo en el video que cuenta con más de un millón de reproducciones que lo mejor está por venir.

Mientras tanto los fans de Maluma están más que felices de que el colombiano por fin regresara Instagram, ya que los tenía preocupados, pues muchos pensaron que sí se ofendió por las risas de Neymar, donde se le ve cantando el tema Hawái el cual supuestamente fue dedicado para Natalia Barulich, pero lejos de todo eso Maluma desapareció para regresar con esta nueva sorpresa.

Maluma trae nueva música para sus millones de fans/Instagram

"Te extrañe un carajo", "Malumaaa pichiyaa no te coja esos berrinches,el domingoo le quitamos la copaa al Neymar esee broo", "Papi Juancho Is Coming Soon, Chao Neymar, lo que viene es música ese álbum con esas colaboraciones es cumplir los sueños de cualquier fanático del género urbano", "Y tu ex puede tener mucho dinero, ponerse la ropa más fina, pero ella nunca se verá fina, ella se ve como una mujer que se puede comprar", le escribieron a Maluma por su regreso.

Así fueron los inicios de Maluma en la música/Instagram

Para los que no saben Maluma ha tenido un éxito arrasador desde hace varios años, por lo que el cantante sigue creando nuevo música pues no quiere que nadie le quite la corona, ya que ha logrado posicionar varios hits en radio y televisión, por lo que algunos lo consideran el rey del reguetón.

Maluma podría sorprendernos con su nuevo look/Instagram

Recordemos que muchos fans de Maluma ya habían dicho que el interprete de Felices los cuatro, estaba preparando un nuevo proyecto musical, aunque muchos aseguraban que estaba ofendido por que Neymar cantó su canción, incluso lo hicieron tendencia y le hicieron varios memes, pero Maluma no le tomó importancia.

Algo que tiene a todos en duda es saber si Maluma sale con alguien, ya que se le vio con una misteriosa chica por las calles de Nueva York, aunque hasta el momento el joven no ha dicho nada en redes.

