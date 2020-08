Maluma y CNCO actuarán en los MTV Video Music Awards 2020

MTV anunció el martes que el cantante colombiano Maluma y la banda de chicos latinos CNCO también actuarán en el evento del 30 de agosto, que originalmente se llevaría a cabo en el Barclays Center de Brooklyn. La entrega de premios ahora se llevará a cabo al aire libre en varios lugares de la ciudad de Nueva York en respuesta a la pandemia de coronavirus.

Los artistas previamente anunciados incluyen a BTS, Doja Cat y J Balvin, mientras que Keke Palmer será el anfitrión de la entrega de premios. Los VMA de este año presentan dos categorías nuevas que reflejan los tiempos actuales de la pandemia: el mejor video musical de casa y el mejor desempeño en cuarentena.

Lady Gaga y Ariana Grande son las principales contendientes con nueve nominaciones cada una. Están nominados para el premio mayor, video del año, con su colaboración número uno "Rain on Me".

Maluma de lo más elegante en un evento/AP

The Weeknd y Billie Eilish son los segundos actos más nominados con seis cada uno. También están listos para el video del año con "Todo lo que quería" y "Blinding Lights", compitiendo con "The Man" de Taylor Swift, "Life Is Good" de Future y Drake y "Godzilla" de Eminem, que presenta al fallecido rapero Juice WRLD.

Ricch tiene tres premios, incluida la canción del año por su éxito número uno "The Box". CNCO tiene dos nominaciones y Maluma obtuvo un solo guiño.

