Maluma y J Balvin juntos por primera vez, Que Pena

Maluma y J Balvin se encuentran celebrando y es que hace unas horas se estrenó el video Qué Pena, donde ambos cantantes colaboraron, pero la emoción de sus fans no fue verlos juntos, sino por la supuesta rivalidad que ambos tenían desde hace algunos años, pues como todos saben se mandaban varias indirectas por medio de las redes.

Hasta el momento el video cuenta con más de un millón de reproducciones y miles de comentarios de todo tipo, donde le hacen saber a los reguetoneros que el tema estuvo sorprendente.

"Like si esperabas esta colaboración hacía varios años", "La calle pedía esta combinación hace mucho tiempo gran combinación y gran avance en el género", "Este vídeo valió la pena solo por las impresiones", fueron algunos de los comentarios.

Por si fuera poco el tema empieza con un poco de humor pues se puede ver a ambos reguetoneros imitándose entre si, pues Maluma copió la frase de buenos días de Balvin, mientras que Balvin hizo los peculiares besos que lanza el interprete de Cuatro Babys a sus fans.

Cabe mencionar que el reguetón está muy molesto con los Latin Grammys en estos momentos pues de acuerdo a los artistas no tomaron en cuanto a varios artistas de este género, lo que causó la molestia de varios de ellos incluso compartieron algunos videos en sus cuentas mostrando su descontento.

"Sin reguetón no hay Grammy si es una expresión fuerte porque obviamente estamos sacando, si no lo explicaba será como que no importan los otros géneros y los otros artistas lo cual no es el punto que queremos dar lo que queremos decir es que utilizan nuestro poder mediático...", dijo Balvin en una declaración que hizo hace días.