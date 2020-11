¿Maluma y Jennifer López tienen un romance? Mhoni Vidente asegura que sí

El cantante colombiano Maluma y la cantante estadounidense Jennifer López, se han convertido en la nueva pareja sensación del show business. Junto al actor Owen Wilson, J.Lo y el reguetonero protagonizan la película "Marry me", un filme de género comedia romántica, dirigido por Kat Coiro a partir de un guión de John Rogers y Harper Dill, basado en la novela gráfica de Bobby Crosby.

Anteriormente en el programa The Tonight Show, Jennifer López dio a conocer que además de protagonizar "Marry me", trabajó en la banda sonora de la película. "Hice un álbum con esta película, así que hay canciones nuevas, música nueva, así que es emocionante, tengo de seis a ocho canciones y Maluma hace dos o tres". Los cantantes ya dieron a conocer algunas de estas canciones en las que estuvieron trabajando juntos, como por ejemplo "Pa' Ti + Lonely". J.Lo y el colombiano han tenido muy buena química trabajando juntos, a tal grado que los rumores de un romance entre ambos no se ha hecho esperar. Mhoni Vidente lo afirmó en el show "Aquí contigo", transmitido por El Heraldo Televisión.

De acuerdo con Mhoni Vidente la relación entre Maluma y Jennifer López traspasó la barrera de la amistad y ahora mantienen un "secret affair (aventura secreta)". Según la clarividente cubana:

Maluma se quedó muy enamorado de Jennifer López porque es una mujer de 51 años, es un promo de mujer. Maluma le tira a lo grande, que si veo realmente que han tenido algo de relaciones en cuestiones sexuales, en cuestiones de amores, que se están hablando por celular y WhatsApp.

Mhoni Vidente no solo aseguró que Jennifer López y el reguetonero Maluma tienen algo más que una amistad, sino que además afirmó que el cantante colombiano es bisexual. "Que andaban diciendo que este Maluma trae una pareja nueva, yo creo que no, yo también ya les había comentado que Maluma es bisexual, que andaba con alguien de Colombia que también es cantante; que ahorita anda en Colombia este Maluma con su mamá y con su familia".

Pero con Jennifer López yo creo que se enamoró, se impactó demasiado, si tienen una relación y próximamente saldrá a la luz. Maluma es un niño de 26 años, 27, que quieras o no Jennifer está comiendo rico. Es la convivencia, por eso es muy importante no tener una relación en el trabajo.

La vida amorosa actual de Maluma y Jennifer López

Recordemos que Jennifer López, "La Diva del Bronx", está comprometida con Alex Rodríguez (A-Rod), exjugador profesional de béisbol estadounidense de ascendencia dominicana. Por su parte Maluma, supuestamente tiene una relación amorosa con Susana Gómez quien está alejada de la industria del espectáculo, ya que es una arquitecta colombiana nacida en Medellín. Recientemente fueron fotografiados por los paparazzis en una calle de Beverly Hills, en Los Ángeles, California, sin embargo, esta no es la primera vez que se ve a Maluma en compañía de esta bella mujer. En agosto pasado fueron captados besándose en un bar en Nueva York.

En abril pasado Jennifer López contó a Ellen DeGeneres que su boda con Alex Rodríguez se había pospuesto ante la contingencia sanitaria. La Diva del Bronx expresó que la pandemia "en realidad, sí que ha trastocado un poco todo". Con respecto al aplazamiento de su boda con A-Rod: "ya iremos viendo lo que pasa, la verdad es que no tengo ni idea de qué va a suceder en lo que respecta a las fechas y todo lo demás".

Jennifer López le dijo a la presentadora Ellen DeGeneres que "estamos a la expectativa como el resto del mundo, es algo que tendremos que esperar y ver en unos meses cómo funciona todo esto".