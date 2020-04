Maluma y Pipe Bueno estarían involucrados en escándalo de abuso sexual

El cantante Maluma, originario de Colombia, estaría envuelto en un escándalo de abuso sexual en contra de una modelo, al igual que Pipe Bueno, su amigo. Ambos la habrían obligado a un trio sexual cuando ella estaba alcoholizada.

La información la da a conocer el reportero Gabriel Cuevas en su canal de YouTube, y es la misma modelo, de nombre Gretell Dorado, quien le cuenta a Cuevas que Maluma y Pipe Bueno la obligaron a tener sexo con ellos.

El hecho sucedió supuestamente en Quintana Roo, años atrás. Gretell conoció a Maluma y le contó a Cuevas que la invitaron a la suit de él, a una fiesta privada.

Puedes leer: Edén Muñoz, de Calibre 50, presume a su hijo en Instagram

Al llegar a la suit, Maluma estaba en bata, y con él Pipe Bueno. Comenzaron a beber como si nada y en total armonía, le relata la modelo a Cuevas.

Dorado tuvo sexo con Maluma, le confiesa ella a Cuevas , y cuando terminaron el acto, Maluma le dijo que también debía tener relaciones con Pipe Bueno, y de nuevo con él, al mismo tiempo.

Tuve miedo de hablar porque sé que me iban a juzgar. Nunca quise hablar del tema por lo mismo. Si yo decía esto, me iba a ir peor, por eso no lo hice", dice Gretell.